에어부산, 부산∼나가사키 부정기편 주 5회로 증편

에어부산은 오는 3월 29일부터 4월 25일까지 부산~나가사키 노선 부정기편 운항을 주 5회 일정(월·수·목·토·일)으로 확대한다고 4일 밝혔다.이 노선은 지난해 10월 시범적으로 부정기편 운항을 시작했는데, 이후 높은 수요가 확인되면서 올해 1월부터 주 3회 일정으로 확대했고, 이번에 주 5회까지 증편한다.출국편은 김해공항에서 오전 9시 5분에 출발해 오전 10시 나가사키 공항에 도착한다. 귀국편은 오전 11시 현지 공항에서 출발해 낮 12시에 김해공항에 도착한다. 근거리 여행객이 선호하는 오전 시간대를 중심으로 편성돼 여행객들의 편의성이 높아졌다.이 노선은 부산과 나가사키를 잇는 첫 직항 노선이다. 지난해 10월 첫 부정기편 운항 이후 평균 90% 중반대의 높은 탑승률을 기록 중이다.에어부산 관계자는 “기존에는 후쿠오카를 거쳐 나가사키에 가야 하는 불편이 있었는데, 직항노선 개설로 접근성이 향상됐다. 앞으로도 지역민 편익을 최우선에 두고 수요에 기반한 탄력적 노선 운영으로 국제 노선망을 확대하겠다”라고 밝혔다.