서울시, BTS 광화문 공연 안전관리계획안 조건부 가결

서울시 안전관리위원회 제1차 지역축제 소위원회 관계자들이 3일 ‘방탄소년단(BTS) 2026 컴백쇼’의 안전관리계획안을 심의하고 있다. 서울시 제공
서울시는 오는 21일 광화문광장 일대에서 열릴 ‘방탄소년단(BTS) 2026 컴백쇼’ 안전관리계획안을 심의해 인파 안전관리 강화를 조건으로 ‘조건부 가결’했다고 3일 밝혔다.
시는 이날 오전 ‘서울시 안전관리위원회 제1차 지역축제 소위원회’를 열어 BTS 소속사 하이브(HYBE)가 제출한 계획안을 심의했다.
검토 결과 주요 보완 사항으로 ▲인파 안전관리 강화 ▲응급의료·이송체계 정밀화 ▲화장실·편의시설 보완 ▲비상 상황 시나리오 구체화 ▲퇴장 관리 계획 강화 ▲교육·훈련 체계 개선 ▲관계기관 협력 강화 ▲합동상황실 운영 고도화 등이 제시됐다.
하이브가 보완 사항을 반영한 안전관리계획을 이달 10일까지 제출하면 시는 이를 확인하고, 행사 전 관계기관 합동 현장점검으로 이행 여부 등을 살필 예정이다.
시는 안전한 행사를 위해 다중운집·행사·재난 대응·공연 안전 분야 전문가가 참여한 자문단을 운영하고 있다. 지난달 26일에는 서울시, 하이브, 서울경찰청, 서울교통공사 등이 참여한 관계기관 합동회의를 열어 교통통제, 지하철 무정차 통과, 다중인파 대응 방안 등을 사전 점검했다.
시는 행사 당일 경찰·소방·자치구 등과 함께 현장 합동 종합상황실을 가동해 행사 전반의 안전 관리를 총괄 지원할 계획이다.
한병용 서울시 재난안전실장은 “광화문 일대를 찾는 모든 분이 공연은 물론, 서울의 매력과 아름다움을 편안하고 안전한 환경에서 느낄 수 있도록 관계기관과 협조해 철저히 준비하겠다”고 밝혔다.
