송파여성새로일하기센터, ‘AI 기반 이커머스 창업과정’ 교육생 모집… 실무형 인재 양성

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송파여성새로일하기센터가 급변하는 이커머스 시장 변화에 발맞추어 AI 기술을 접목한 창업 전문가 양성에 나선다. 센터는 오는 5월 18일부터 시작되는 ‘AI 기반 이커머스 창업과정’의 교육생을 모집한다고 밝혔다.이번 교육 과정은 단순한 온라인 쇼핑몰 개설을 넘어 최신 AI 툴을 비즈니스 전반에 활용하는 실전형 커리큘럼으로 구성됐다. 주요 교육 내용은 ▲아이템 분석 및 상품 소싱 ▲AI 기반 쇼핑몰 구축 및 운영 ▲상세페이지 제작 실습 등을 포함한다. 특히 스마트스토어 판매 데이터를 분석하고 AI를 활용한 마케팅 실습을 진행하며 개별 창업 컨설팅을 통해 실제 사업계획서 작성을 완료하는 단계까지 체계적으로 지원한다.모집 대상은 취업과 창업을 희망하는 미취업 여성이며 디자인 툴 활용이 가능한 신청자를 우대한다. 교육 시간은 평일 오전 9시 30분부터 오후 1시 30분까지로, 경력단절 여성들이 가사와 학습을 병행할 수 있도록 배려했다.교육생에게 주어지는 혜택 또한 파격적이다. 서울특별시와 여성가족부의 지원을 바탕으로 교육비 전액 무료 혜택을 제공하며 실습에 필요한 AI 활용 소프트웨어 역시 한달간 무상으로 이용할 수 있다. 또한 직업 교육 출석률이 80% 이상일 경우 매월 10만원씩 최대 23만원의 참여 수당을 지급하며, 수료 후 실제 취업이나 창업에 성공하면 10만원의 인센티브를 추가로 제공한다.이번 교육 과정에 관심 있는 희망자를 위해 오는 5월 11일 월요일 오후 2시에는 직종설명회가 개최된다. 설명회는 사전 예약이 필수이며 당일 면접이 함께 진행된다. 참가를 원하는 여성은 이력서와 직업훈련 참가신청서를 준비해 이메일로 접수하면 된다. 선발은 서류 전형과 면접을 거쳐 최종 합격자를 발표하는 순으로 진행될 예정이다.자세한 모집 요강은 송파여성새로일하기센터 홈페이지에서 확인할 수 있다.