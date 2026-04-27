폐지 수레 끌던 여성, 도로 건너다 차에 치여 끝내 숨져

이미지 확대 119 구급대 자료 이미지. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 119 구급대 자료 이미지. 서울신문DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

인천에서 폐지가 실린 수레를 끌고 횡단보도를 건너던 70대가 스포츠유틸리티차(SUV)에 치여 숨지는 사고가 발생했다.27일 경찰 등에 따르면 이날 4시 45분쯤 인천 남동구 만수동의 편도 5차로에서 60대 남성 A씨가 몰던 팰리세이드 차량이 횡단보도를 건너던 70대 여성 B씨를 들이받았다.이 사고로 B씨는 심폐소생술(CPR) 조치를 받으며 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.A씨는 차량 주행 신호에 차를 몰던 중 폐지가 실린 수레를 끌고 무단횡단하던 B씨를 친 것으로 조사됐다.경찰은 A씨를 교통사고처리특례법상 치사 혐의로 입건해 구체적인 사고 경위를 조사하고 있다.A씨는 당시 무면허나 음주운전 상태는 아니었던 것으로 전해졌다.