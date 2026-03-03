울산시, 미취업 청년 어학·자격시험 응시료 최대 10만원 지원

이미지 확대 울산시청. 닫기 이미지 확대 보기 울산시청.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

울산시가 청년 취업을 돕기 위해 각종 시험 응시료를 지원한다.울산시는 미취업 청년들의 부담을 덜어주고자 어학시험 등 각종 시험 응시료를 연간 1인당 최대 10만원까지 지원한다고 3일 밝혔다.지원 대상은 시험 응시일로부터 신청일까지 울산에 주민등록을 둔 19~39세(1986∼2007년생)의 미취업자다.지원 가능 시험은 어학시험, 한국사능력검정시험, 국가기술자격증, 국가공인 민간자격시험 등 900여종이다. 지난해 12월부터 올해 11월까지 응시한 시험에 한한다. 응시 횟수는 제한이 없고, 지원 한도 내에서 실비를 보전받을 수 있다.신청은 울산청년정책플랫폼에서 할 수 있다. 건강보험 자격득실 확인서나 사업자등록 사실 여부 확인용 사실증명 등 미취업 확인 서류와 시험 응시료 결제 영수증 등을 제출하면 된다.각 구·군에서 매월 신청 건을 확인한 뒤 요건을 충족하면 다음 달 15일 이내에 응시료를 지급한다. 시 관계자는 “취업 준비 단계에서 체감할 수 있는 맞춤형 지원을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.