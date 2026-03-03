울산시, 미취업 청년 어학·자격시험 응시료 최대 10만원 지원

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

울산시, 미취업 청년 어학·자격시험 응시료 최대 10만원 지원

박정훈 기자
박정훈 기자
입력 2026-03-03 10:33
수정 2026-03-03 10:33
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
울산시청.
울산시청.


울산시가 청년 취업을 돕기 위해 각종 시험 응시료를 지원한다.

울산시는 미취업 청년들의 부담을 덜어주고자 어학시험 등 각종 시험 응시료를 연간 1인당 최대 10만원까지 지원한다고 3일 밝혔다.

지원 대상은 시험 응시일로부터 신청일까지 울산에 주민등록을 둔 19~39세(1986∼2007년생)의 미취업자다.

지원 가능 시험은 어학시험, 한국사능력검정시험, 국가기술자격증, 국가공인 민간자격시험 등 900여종이다. 지난해 12월부터 올해 11월까지 응시한 시험에 한한다. 응시 횟수는 제한이 없고, 지원 한도 내에서 실비를 보전받을 수 있다.

신청은 울산청년정책플랫폼에서 할 수 있다. 건강보험 자격득실 확인서나 사업자등록 사실 여부 확인용 사실증명 등 미취업 확인 서류와 시험 응시료 결제 영수증 등을 제출하면 된다.



각 구·군에서 매월 신청 건을 확인한 뒤 요건을 충족하면 다음 달 15일 이내에 응시료를 지급한다. 시 관계자는 “취업 준비 단계에서 체감할 수 있는 맞춤형 지원을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.
울산 박정훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
울산시의 시험 응시료 지원 대상 연령대는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로