헤어진 여자친구 16시간 감금·폭행 10대 징역형

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

헤어진 여자친구 16시간 감금·폭행 10대 징역형

정철욱 기자
정철욱 기자
입력 2026-03-02 14:01
수정 2026-03-02 14:01
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
서울신문 DB.
서울신문 DB.


헤어진 여자친구를 감금하고 상습 폭행해 재판에 넘겨진 10대 남성에게 징역형이 선고됐다.

2일 법조계에 따르면 부산지법 형사 6부(부장 김용균)는 특수중감금치상, 재물손괴 혐의로 재판에 넘겨진 A(18)군에게 장기 4년, 단기 3년을 선고했다.

A군은 지난해 7월 13일 오전 10시쯤 부산 영도구 한 아파트 벤치에서 전 여자친구인 B(15)양을 주먹으로 마구 때리고, 자신의 집과 호텔 등에 16시간 동안 감금한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

A군은 B양을 감금한 다음에도 다른 남자와 통화를 했는지 등을 물으면서 계속 폭행했다. 이 때문에 B양은 눈 부위 뼈가 부러지는 등 10주간 치료가 필요한 부상을 입었다.

두 사람은 지난해 3월부터 넉 달간 사귀다 헤어진 상태였다. A군은 사귀는 중에도 짧은 옷을 입었다거나 화장을 했다는 등의 이유로 B양을 폭행했던 것으로 조사됐다.

A군은 2차례 소년보호처분을 받은 적 있으며, B양을 상대로 한 범행으로 구금 중인 상태에서 다른 재소자를 폭행해 징벌 처분을 받기도 했다.

재판부는 “A군이 소년임을 고려하더라도 죄책에 상응하는 엄한 처벌이 불가피하다”라고 양형 이유를 밝혔다.
부산 정철욱 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
A군이 B양을 감금한 시간은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로