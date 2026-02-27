보은군 청년 자격증 응시료 지원…1인당 최대 10만원

보은군 청년 자격증 응시료 지원…1인당 최대 10만원

남인우 기자
남인우 기자
입력 2026-02-27 12:16
수정 2026-02-27 12:16
선착순 50명, 대상 18~45세 미취업 청년

보은군청.
보은군청.


충북 보은군이 청년들의 취업 준비 부담 완화와 취업 성과 향상을 위해 청년 지원 정책을 강화한다.

군은 올해부터 ‘청년 자격증 응시료 지원사업’을 추진한다고 27일 밝혔다. 기존에 운영해 온 ‘청년 면접 수당 지원사업’은 지속해 추진한다.

‘청년 자격증 응시료 지원사업’은 어학 시험, 국가기술자격, 국가전문자격, 국가 공인 민간자격, 한국사능력검정시험 등 올해 응시한 시험을 대상으로 자격 취득 여부와 관계없이 1인당 최대 10만원을 지원하는 시책이다. 사업비는 전액 군비다. 선착순 50명까지만 지원한다.

대상은 신청일 기준 보은군에 주민등록을 둔 18세부터 45세까지 미취업 청년이다. 신청은 보은군 일자리종합지원센터를 방문해 접수하면 된다.

자세한 사항은 보은군 누리집 공지사항을 참고하거나 경제정책실 일자리지원팀(043-540-3537) 또는 보은군 일자리종합지원센터(043-543-9172)로 문의하면 된다.

군 관계자는 “시험에 따라 응시료가 5만원에서 20만원 이상 등 다양하다”며 “군 재정을 고려해 금액과 인원을 결정했는데, 반응이 좋으면 사업을 확대할 예정”이라고 말했다.

‘보은군 청년 면접 수당 지원사업’은 관내 기업 채용 면접에 참여한 청년에게 합격 여부와 관계없이 1회당 5만원을 지급한다. 연 3회까지 최대 15만원이다. 면접 준비 과정에서 발생하는 교통비·식비 등 실질적인 비용 부담을 덜어주기 위한 취지다. 올해도 지난해처럼 40명을 선착순 지원한다.
보은 남인우 기자
