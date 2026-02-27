‘수면제 대리처방 의혹’ 가수 MC몽, 경찰 수사 착수

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
‘수면제 대리처방 의혹’ 가수 MC몽, 경찰 수사 착수

유승혁 기자
유승혁 기자
입력 2026-02-27 12:06
수정 2026-02-27 12:06
MC몽. 뉴시스
MC몽.
뉴시스


수면제를 대리 처방받은 의혹이 제기된 가수 MC몽(본명 신동현·47)에 대해 경찰이 수사에 착수했다.

27일 경찰 등에 따르면, 서울 강남경찰서는 마약류관리법과 의료법 위반 혐의로 고발된 MC몽 사건을 받아 수사중이다.

앞서 임현택 전 대한의사협회 회장은 지난달 MC몽이 전직 매니저 이름으로 향정신성의약품(마약류)인 졸피뎀을 대리 처방받은 의혹이 제기됐다며 국민신문고를 통해 검찰에 고발했다. 졸피뎀은 불면증 치료를 목적으로 단기간 처방되며, 의료기관의 처방전이 있어야만 조제·처방받을 수 있다.

처음 사건을 배당받은 대전 유성경찰서는 임 전 회장을 고발인 신분으로 불러 조사한 뒤 MC몽의 주거지를 관할하는 강남서에 지난 25일 사건을 이송한 것으로 전해졌다.

유승혁 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
MC몽이 위반한 것으로 의혹이 제기된 법률은?
