‘수면제 대리처방 의혹’ 가수 MC몽, 경찰 수사 착수

이미지 확대 MC몽.

뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 MC몽.

뉴시스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

수면제를 대리 처방받은 의혹이 제기된 가수 MC몽(본명 신동현·47)에 대해 경찰이 수사에 착수했다.27일 경찰 등에 따르면, 서울 강남경찰서는 마약류관리법과 의료법 위반 혐의로 고발된 MC몽 사건을 받아 수사중이다.앞서 임현택 전 대한의사협회 회장은 지난달 MC몽이 전직 매니저 이름으로 향정신성의약품(마약류)인 졸피뎀을 대리 처방받은 의혹이 제기됐다며 국민신문고를 통해 검찰에 고발했다. 졸피뎀은 불면증 치료를 목적으로 단기간 처방되며, 의료기관의 처방전이 있어야만 조제·처방받을 수 있다.처음 사건을 배당받은 대전 유성경찰서는 임 전 회장을 고발인 신분으로 불러 조사한 뒤 MC몽의 주거지를 관할하는 강남서에 지난 25일 사건을 이송한 것으로 전해졌다.