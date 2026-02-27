‘순금 투자 고수익 보장’ 200억 원대 투자 사기 일당…검찰 송치

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

‘순금 투자 고수익 보장’ 200억 원대 투자 사기 일당…검찰 송치

임형주 기자
입력 2026-02-27 08:07
수정 2026-02-27 08:07
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

‘고수익 보장’ 사기광고, 투자자 끌어 모아
일부 수익금 ‘돌려막기’ 지급, 투자금 탕진

이미지 확대
광주광역시 경찰청 전경
광주광역시 경찰청 전경


순금 등에 투자하면 고수익을 보장하겠다며 투자 사기 행각을 벌인 일당이 검찰에 송치됐다.

광주경찰청 반부패경제범죄수사대는 26일 200억 원대 투자금을 유치해 가로챈 혐의(특정경제범죄 처벌법상 사기 등)로 A씨 등 3명을 검찰에 송치했다.

경찰에 따르면 A씨 등은 2024년 8월부터 지난해 6월까지 순금 등 실물자산에 투자하는 사업 참여를 유도해 26명으로부터 212억원을 가로챈 혐의를 받고 있다.

이들은 사무실을 차려놓고 불특정 다수에게 고수익 보장 광고를 발송해 투자금을 끌어모은 것으로 확인됐다.

이어 ‘돌려막기’ 식으로 일부 수익금을 지급하고 투자금을 개인적 용도로 탕진하며 범행을 이어간 것으로 조사됐다.
임형주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
A씨 등이 투자 사기로 가로챈 투자금 규모는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로