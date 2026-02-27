이미지 확대
소방관들의 든든한 새 동료 ‘사족보행로봇’
26일 은평구 서울소방학교 지하철훈련장에서 서울소방재난본부 소속 소방대원들이 ‘사족보행로봇’과 함께 작전수행 시범을 보이고 있다. 소방대원들은 쓰러진 시민을 발견한 사족보행로봇이 라이다(LiDAR) 기술을 활용해 본부로 보낸 주변 환경 입체 영상을 확인한 뒤 시민을 안전하게 구출했다.
도준석 전문기자
