최대호, “검증된 성과와 실력으로 평가받겠다”

세줄 요약
- 공식 선거운동 첫날 범계역·안양역 출정식
- 경제 회복·혁신 성장 구조 구축 공약
- 검증된 성과와 실력으로 안양 발전 강조
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최대호 더불어민주당 안양시장 후보 캠프 제공
최대호 더불어민주당 안양시장 후보가 6·3 지방선거 공식 선거운동 첫날인 21일 평촌 범계역과 안양역에서 잇따라 선거 출정식을 열고 본격적인 선거운동에 들어갔다.
출정식에는 안양 지역 민주당 국회의원과 기초·광역의원 출마 후보들이 함께했다.
최 후보는 “이번 선거는 위기에 처한 경제를 살리고 지역의 혁신적 성장 구조를 만들어낼 중대한 분수령”이라며 “검증된 성과와 실력으로 시민들과 함께 안양의 발전을 완성하겠다”고 공약했다.
그러면서 “최대호가 시작한 일, 제가 마무리하고 싶다. 저에 대한 평가는 결과로 검증받겠다”며 “현장의 목소리를 직접 듣고 지역 골목상권을 반드시 되살리겠다”고 덧붙였다.
그는 또 “지난 임기 동안 추진해온 핵심 사업들을 지속 가능한 성장 동력으로 만들어 안양을 수도권 제일의 혁신 선도 도시, 시민 모두가 행복한 명품 도시로 완성하겠다”고 약속했다.
이새날 서울시의원, 잠원한강공원 노후 운동시설 정비 완료
서울시의회 교육위원회 이새날 의원(국민의힘, 강남1)은 잠원한강공원 신사나들목 동호대교 하부의 노후 운동 공간 정비공사가 최근 완료됐다고 밝혔다. 이번 사업은 장기간 외부 노출로 인해 이용 불편과 안전사고 우려가 제기되던 기존 노후 시설을 전면 개선하기 위해 추진됐다. 그간 햇빛과 비바람에 노출되어 기능이 저하됐던 운동기구들이 대대적으로 정비됨에 따라, 시민들은 한결 안전하고 쾌적한 환경에서 한강을 조망하며 운동을 즐길 수 있게 됐다. 이에 서울시 미래한강본부는 지난 3월 23일부터 4월 30일까지 ‘잠원한강공원 노후 운동시설 공간 정비공사’를 실시하고 기존 운동기구를 철거한 뒤 다양한 기능을 갖춘 복합 운동기구로 전면 교체했다. 특히 운동 공간 상부에 천장을 설치해 우천이나 폭염 등 날씨와 관계없이 시민들이 보다 쾌적하게 운동할 수 있도록 개선했다. 새롭게 조성된 운동 공간에는 상체·하체·코어 운동이 가능한 복합 운동기구와 스트레칭 시설 등이 설치됐으며, 그늘막 형태의 지붕 구조를 도입해 한강 조망과 휴식 기능까지 함께 고려했다. 이를 통해 시민들은 사계절 내내 보다 편리하고 안전하게 야외 운동을 즐길 수 있게 됐다. 이 의원은 “신사나들목은 압
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안양시장 선거에는 ‘징검다리 4선’에 도전하는 최 후보와 안양시의회 의장을 지낸 국민의힘 김대영 후보가 맞대결을 펼치고 있다.
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