위험할 때 누르거나 당기세요! 서울시, ‘일상안심 사업 3종’ 지원

'초등안심벨'·'안심헬프미'·'안심경광등' 지급
서울시 '초등안심벨' 홍보물.
서울시가 올해 일상 속 다양한 위험 상황으로부터 시민들을 지키기 위한 ‘일상안심 사업 3종’ 지원을 늘린다고 24일 밝혔다.
‘일상안심 사업 3종’은 ①아동을 위한 ‘초등안심벨’ ②청소년·일반 시민을 위한 ‘안심헬프미’ ③1인 자영업자를 위한 ‘안심경광등’ 지원이다.
‘초등안심벨’은 학교에서 시에 신청하면 재학생 전원에게 지급될 수 있도록 시가 전량 지원하는 방식이다. 안전에 상대적으로 취약할 수 있는 1학년 신입생에게 우선 지급한다. 안심벨은 어린이가 편리하게 휴대할 수 있게 열쇠고리(키링) 형태로 제작돼 비상시 버튼을 누르거나 고리를 당기면 120㏈ 이상의 경고음이 즉시 울린다.
서울시 '안심헬프미' 홍보물.
‘안심헬프미’는 안전에 취약한 서울시민과 서울 생활권자를 대상으로 상반기 5만개를, 1인 점포 등 나홀로 사장님의 안전을 책임지는 ‘안심경광등’은 상반기 5000개를 각각 지원한다. 하반기에는 수요에 따라 추가 지원할 계획이다.
‘안심헬프미’는 평상시엔 키링처럼 가방에 달고 다니는 휴대용 안심벨로 긴급 신고 버튼을 누르면 경고음과 함께 해당 지역 자치구 폐쇄회로(CC)TV 관제센터로 연결된다.
‘안심경광등’은 서울에서 1인 근무 형태로 운영되는 소규모 점포에 지원한다. 야간 등 특정 시간대에 한시적으로 1인이 근무하는 경우도 포함된다. 위급 상황 때 비상벨을 누르면 점포 외부 경광등이 점멸되고 사이렌이 울리며, 자치구 CCTV 관제센터와 연계돼 필요시 경찰이 출동한다.
올해는 ‘연중 상시 신청·접수 체계’를 도입해 미신청으로 인한 지원 사각지대를 줄인다. ‘안심헬프미’와 ‘안심경광등’ 모두 현재 시 누리집에서 신청할 수 있다.
마채숙 서울시 여성가족실장은 “서울시민이라면 누구나 일상 속 불안으로부터 자신을 보호할 수 있도록 지속적으로 지원을 확대·강화해 나가겠다”고 말했다.
