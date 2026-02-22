오세훈 “서울시, 몇 년 내 파리·런던·뉴욕과 어깨 나란히”

마포구 홍대입구역 인근에서 북콘서트 개최
“서울시 도시경쟁력 5위, 시장 몇년 더 하면 이룰 것”
북 콘서트하는 오세훈 서울시장
오세훈(왼쪽) 서울시장이 22일 서울 마포구 청년문화공간JU에서 열린 ‘서울시민의 자부심을 디자인하다’ 북콘서트에서 진행자인 이동수 청년정치크루 대표의 질문에 답변하고 있다.
연합뉴스
연합뉴스
오세훈 서울시장이 22일 “프랑스 파리, 영국 런던, 미국 뉴욕이 우리 서울시와 어깨를 나란히 하는 도시가 되는 것이 제 꿈”이라고 말했다.
오 시장은 이날 마포구 홍대입구역 인근 ‘청년문화공간 주(JU)’에서 최근 출간한 저서 ‘서울시민의 자부심을 디자인하다’의 북콘서트를 열고 이렇게 밝혔다. 오 시장은 자신을 서울의 운영체계를 설계한 ‘시스템 디자이너’로 규정하고 주요 정책에 대한 철학과 뒷이야기 등을 공개했다.
서울의 동대문디자인플라자(DDP) 건립 당시 ‘전시행정’이라는 비판을 받았던 점에 대해 오 시장은 “DDP는 공공 건축물에서는 드물게 재정자립도를 100% 넘긴 지 오래됐다. DDP가 만들어낸 수도 서울의 대한민국 이미지는 무엇과도 바꿀 수 없다”고 강조했다.
성수동이 명소로 자리 잡은 배경에 대해서는 2005년 이명박 전 서울시장 당시 조성된 서울숲에 이어 오 시장 취임 후 지정된 IT 진흥지구에 따른 규제 완화, 소비공간 형성 등 특정 인물의 공이 아닌 시스템의 결과라고 말했다.
2024년 1.0 발표 이후 최근 2.0을 발표한 ‘다시, 강북 전성시대’ 계획에 대해서는 “일각에서는 선거에 맞춰 이야기한다고 하지만 그렇지 않다”면서 “2006년 첫 시장 취임 이후 강남·북 균형발전을 화두로 만든 조직이 균형발전본부다. 도봉구에 건설 중인 K-팝 콘서트 공연장인 ‘서울아레나’, 노원구 바이오단지 S-DBC 조성 계획, 그리고 종묘 앞 세운지구 개발은 모두 강남·북 균형발전을 위해 신경 쓰는 것”이라고 강조했다.
최기찬 서울시의원, 서울노인종합복지관협회로부터 감사패 수상
최기찬 서울시의원(더불어민주당, 금천2)은 20일 사단법인 서울노인종합복지관협회로부터 노인복지 증진과 사회복지 정책 발전에 기여한 공로를 인정받아 감사패를 받았다. 이날 감사패를 전달한 서울노인복지관협회는 “최 의원이 제11대 서울시의회 전반기 보건복지위원 재임 기간 노인복지 향상과 사회복지 정책 진전을 위해 책임 있는 의정활동을 이어왔다”고 설명했다. 협회는 이어 “정책토론회를 통해 노인복지 현안을 공론화하고, 이를 제도와 예산으로 연결하며 가시적 변화를 만들어냈다”고 평가하며 최 의원의 수상을 축하했다. 최 의원은 “현장의 목소리를 정책으로 연결하는 것이 정치인으로서 가장 큰 책무”라며 “앞으로도 협회와 현장 전문가, 시민들과 긴밀히 소통하며 어르신들의 삶의 질을 높이는 제도적 기반을 더욱 탄탄히 하겠다”고 소감을 밝혔다. 이은주 서울노인종합복지관협회 회장은 “최 의원의 꾸준한 현장 소통과 정책 제안이 노인복지 제도 개선과 변화로 이어졌다”며 “지속 가능한 노인복지 체계 구축을 위한 동반자 역할을 기대한다”고 전했다. 한편 최 의원은 향후에도 어르신 돌봄 사각지대 해소, 지역사회 중심 노인복지 인프라 강화, 현장 기반 예산 반영 확대 등을 위해
행사에는 권영진 국민의힘 의원과 오신환 국민의힘 광진을 당협위원장 등도 참석했다. 오는 6·3 지방선거를 앞두고 오 시장은 이날 공식 출마선언은 하지 않았지만 “금융, 비즈니스 서비스, 관광 등 모든 분야의 도시경쟁력 순위가 5위 안으로 들어오도록 하는 것이 제 목표다. 몇 년만 더 하면 이룰 수 있을 것 같다”며 출마 의지를 드러냈다.
