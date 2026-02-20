경북도, 日외무상 독도 망언에 “즉각 철회” 강력 항의

이미지 확대 하늘에서 내려다 본 독도 모습. 경북도 제공 닫기 이미지 확대 보기 하늘에서 내려다 본 독도 모습. 경북도 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북도는 20일 일본 외무상이 일본 국회 외교연설에서 독도를 일본 땅이라고 주장한 데 대해 강력히 항의했다.경북도는 이날 이철우 도지사 명의의 규탄 성명에서 “일본 외무대신이 국회 외교연설에서 역사적, 지리적, 국제법적으로 명백한 대한민국 고유의 영토인 독도에 대한 부당한 주장을 되풀이한 데 강력히 항의하며 해당 발언의 즉각적인 철회를 촉구한다”고 밝혔다.또 “일본은 독도에 대한 왜곡과 부당한 주장을 중단하고, 미래지향적이고 상생 발전적인 한일 관계 구축을 위해 책임 있는 자세로 임할 것을 촉구한다”고 강조했다.이어 “울릉군 독도를 관할하는 도지사로서 전 도민과 함께 독도에 대한 어떠한 부당한 주장과 행위에 대해서도 단호히 대응해 나갈 것임을 분명히 밝힌다”고 덧붙였다.모테기 도시미쓰 일본 외무상은 이날 열린 국회 외교연설에서 “시마네현 다케시마(竹島·일본이 주장하는 독도의 명칭)는 역사적 사실에 비춰 봐도, 국제법상으로도 일본 고유의 영토”라며 “의연하게 대응할 것”이라고 말했다.