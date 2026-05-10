“폐업 막자” SK에너지, 전국 주유소에 최대 200억 준다

주유소 운영 부담 완화…이달 중 첫 지원

이미지 확대 8일 시민들이 서울 시내 주유소에서 주유하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 8일 시민들이 서울 시내 주유소에서 주유하고 있다. 연합뉴스

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SK에너지가 직영을 제외한 국내 2500여개 SK주유소 전체를 대상으로 매월 최대 총 200억원 규모의 ‘고유가 및 위기극복 지원금’을 지급한다고 10일 밝혔다.고유가 상황이 지속되면서 경영난을 겪는 주유소들의 운영 부담을 일부 완화해 석유 제품이 안정적으로 유통되도록 한다는 취지다. 최근 2개월 동안 전국의 주유소 80여곳이 휴·폐업했다.SK에너지는 SK주유소 유통망을 직접 지원해 현장 운영 부담을 공동으로 감내하고, 에너지 공급망 안정화 측면에서의 정부 정책에도 적극 협조하겠다는 계획이다.지원 대상 기간은 1차 최고가격제 시행 시점인 3월 13일 0시 이후 발생분부터 향후 최고가격제 종료일까지 유지된다.SK에너지는 올해 3~4월 지원금에 대해 내부 검토 등을 거쳐 이르면 이달 중으로 첫 지원금 전달을 완료할 계획이다. 지원금은 판매량 연동 지원금 및 정액 지원 방식으로 지급된다. 일부 지원은 소상공인 지원 정책 수단인 온누리상품권 활용 예정이라 지역경제 활성화에 도움이 될 것으로 기대된다.SK에너지는 이번 지원금 지급이 주유소들의 운영난 완화를 비롯해 국내 에너지 수급 불안 감소 및 안정적인 석유제품 공급에 기여할 것으로 보고 있다. 김종화 SK에너지 사장은 “에너지 시황 급변으로 국내 주유소 유통망에서의 어려운 상황을 깊이 공감하고 있는 만큼, 주유소별 운영 여건을 고려해 소외되는 주유소가 없도록 실효성 있게 지원하겠다”고 말했다.