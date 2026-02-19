충주맨 떠났는데 ‘300만뷰 대박’…“설 전날 급히 친구 불렀다”

충주맨 떠난 뒤 첫 영상, 이틀도 안 돼 300만뷰

구독자 이탈 멈춰…“75만 방어선 저지”

최지호 주무관 “좋은 콘텐츠 많이 만들겠다”

충주시 유튜브 '충TV'에 17일 올라온 '추노' 영상. 뉴미디어팀 최지호 주무관이 MBC 드라마 '추노'의 명장면인 이른바 '계란 오열 씬'을 패러디했다.

충주시 유튜브 '충TV'에 17일 올라온 '추노' 영상. 뉴미디어팀 최지호 주무관이 MBC 드라마 '추노'의 명장면인 이른바 '계란 오열 씬'을 패러디했다.

충주시 유튜브 '충TV'를 이끌게 된 최지호 주무관이 지난해 11월 충주 마라톤 대회 10㎞ 코스에 참가해 '충주씨 파이' 등 충주 사과로 만든 디저트 등 '먹방'을 하며 코스를 완주했다.

‘충주맨’ 김선태 전 충주시 주무관이 사직 의사를 밝힌 뒤 구독자가 급감했던 충주시 유튜브가 영상 하나로 ‘반전’을 맞은 가운데, 김 전 주무관의 후임인 최지호 주무관이 영상과 관련된 뒷이야기를 전했다.19일 충주시 등에 따르면 충주시 공식 유튜브 ‘충TV’에 지난 17일 공개된 ‘추노’라는 제목의 영상은 공개된 지 이틀도 지나지 않은 이날 오후 12시 조회수가 315만건에 달했다.46초 분량의 영상은 최 주무관이 ‘고봉밥’과 나물이 가득한 밥상 앞에 앉아 혼자 밥을 먹는 모습을 담았다. 그는 긴 머리를 풀어헤치고 입가에 콧수염을 그린 채 삶은 계란을 우적우적 먹는다.밥상 위에는 ‘고봉밥’ 세 그릇과 삶은 달걀 3개가 있는데, 밥 두 그릇과 달걀 두 개는 사직 의사를 밝힌 김 주무관과 뉴미디어팀에서 함께 충TV에 출연하다 지난달 인사발령으로 전보된 이형아 주무관의 몫을 남겨둔 게 아니냐고 네티즌들은 추측했다.최 주무관은 웃으면서 계란을 먹기 시작하지만 이내 고개를 숙이고 흐느끼며 계란을 입 안에 집어넣는다.해당 영상은 MBC 드라마 ‘추노’(2010)의 한 장면을 패러디한 것이다. 배우 장혁이 연기한 주인공 이대길이 동료인 최장군과 왕손이를 잃은 뒤 이들과 함께 계란을 먹던 과거를 회상하다 슬픔이 북받쳐 오르는 장면이다.이른바 ‘계란 오열 신’은 10여년이 지난 지금까지도 온라인 커뮤니티와 소셜미디어(SNS) 등에서 꾸준히 패러디되어 왔는데, 김 전 주무관이 떠난 뒤 홀로 충TV를 이끌어야 하는 최 주무관의 처지와 절묘하게 맞아떨어진다는 평가가 나온다.네티즌들은 “말 한마디 안 했는데 짠하고 웃기다”, “후임이 믿음직하다”, “이걸 이렇게 살려내네” 등의 댓글을 달며 최 주무관의 역량에 감탄했다.해당 영상이 ‘대박’을 터뜨리면서 충TV의 구독자 이탈도 멈췄다. 김 전 주무관이 사직 의사를 밝힌 뒤 충TV 구독자 수는 97만명에서 75만 1000명까지 급감했지만, 새 영상이 올라온 뒤 네티즌 수천 명이 다시 ‘구독’을 클릭했다.“너무 슬퍼서 다시 구독했다. 잘 먹고 잘 사시라”, “다시 구독할 테니 울지 마시라”며 충TV를 다시 구독하겠다는 네티즌들도 있었다. 이들은 “충TV의 75만 최후 방어선을 최 주무관이 홀로 막아냈다”고 입을 모았다.이번 영상에 대해 최 주무관은 연합뉴스에 “구독자 흐름이 단기간에 떨어지는 과정에서 급하게 친구의 도움을 받아 만들어 설 전날 올린 영상”이라고 설명했다. 이어 김 전 주무관이 영상 제작 과정에서 조언을 해줬다고 덧붙였다.2020년 12월 공직에 입직한 최 주무관은 김 전 주무관의 제안으로 지난해 1월 뉴미디어팀이 창설되며 합류했다. 그는 ‘지호가 간다’ 등 자신의 이름을 딴 콘텐츠를 선보이고 있으며, 충주 마라톤 대회에 참가해 ‘먹방’을 하며 10km 코스를 완주하는 등 다양한 콘텐츠로 존재감을 드러내 왔다.그는 “팀장님이 없어도 뉴미디어팀은 충TV를 통해 충주를 알리기 위한 노력을 게을리하지 않을 것”이라며 “좋은 콘텐츠를 많이 만들어 구독자 유지에 힘쓰겠다”고 밝혔다.앞서 김 전 주무관은 지난 12일 인사 부서에 사직서를 제출한 뒤 연차를 소진하고 있다. 그는 이달 말 휴가를 마치면 의원면직 처리될 예정이다.김 전 주무관은 사직 소식이 전해진 뒤 공개한 영상을 통해 “여러분과 함께했던 7년의 시간은 제 인생에서 가장 행복한 시간이었다. 앞으로도 충주시를 많이 사랑해 주시기를 바란다”는 마지막 인사를 남겼다.그의 갑작스러운 사직을 둘러싸고 공직 사회 안팎에서는 다양한 추측이 쏟아졌고, 네티즌들의 화살은 경직된 공직 사회로 향했다.이에 김 전 주무관은 충TV에 올린 입장문을 통해 “왕따설과 같은 내부 갈등은 사실이 아님을 분명히 말씀드린다”라며 “퇴사는 개인적인 목표 달성과 향후 새로운 도전에 대한 고민 끝에 나온 결정”이라고 강조했다.이어 “여러 보도와 추측으로 인해 충주시 동료들이 공격당하고, 이를 넘어 전체 공직자에 대한 비판으로 이어지는 것에 진심으로 가슴이 아프다”라며 “더 이상 확인되지 않은 추측과 무분별한 비판이 확대되지 않기를 바란다”고 당부했다.