광주 광산구, 장수천 토구 일대 악취 잡는다

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

광주 광산구, 장수천 토구 일대 악취 잡는다

홍행기 기자
홍행기 기자
입력 2026-02-18 14:02
수정 2026-02-18 14:02
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

악취저감시설 설치로 하수 악취 개선…쾌적한 수변환경 조성
악취차단수문 1곳 지난 연말 설치…대기악취저감시설도 설치

이미지 확대
광주 광산구 장수천 일대 악취저감시설 작동 예상도. 광주광역시 광산구 제공
광주 광산구 장수천 일대 악취저감시설 작동 예상도. 광주광역시 광산구 제공


광주 광산구는 장수천 주변 인근 주민에게 쾌적한 환경을 제공하기 위해 ‘장수천 토구 일원 악취 저감사업’을 본격 추진한다고 18일 밝혔다.

광산구에 따르면, 장수천 토구 일대의 황화수소 황화수소 농도를 측정한 결과 0.5∼1.0ppm으로 나타났다. 토구는 하수 처리장에서 처리된 하수를 하천과 호소 등 공공 수역에 최종 방류하는 시설이다.

기후에너지환경부 악취관리편람에 따르면 황화수소 농도 0.3ppm 이상 시 누구든지 냄새를 인지할 수 있으며, 3∼5ppm은 냄새가 강하고 불쾌감을 유발할 수 있다.

광산구는 이에 따라 악취 문제 해결을 위해 장수천 보도교 하부에 위치한 토구에 악취차단수문 1개소를 설치, 토구에서 배출되는 근본적인 복합악취를 차단한다. 이와 함께, 장수천 산책로를 따라 대기편승 악취저감시설 1개소도 설치해 대기 중에 노출된 악취 농도를 줄일 방침이다.

현재 악취차단수문 설치는 지난해 12월에 완료됐으며, 대기편승 악취저감시설은 3월 중 설치 예정이다.



광산구 관계자는 “악취저감 기본계획을 통해 최적의 악취저감 대책을 수립했다”며 “주민 불편을 최소화하고 지속적인 모니터링을 통해 쾌적한 환경을 조성하는데 최선을 다하겠다”고 말했다.
광주 홍행기 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
광산구가 장수천에서 측정한 황화수소 농도는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로