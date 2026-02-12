[포토] 설 앞두고 재래시장 찾은 김민석 총리

2026 밀라노 올림픽
[포토] 설 앞두고 재래시장 찾은 김민석 총리

입력 2026-02-12 17:30
수정 2026-02-12 17:30
김민석 국무총리가 12일 설을 앞두고 물가를 점검하기 위해 청주 육거리종합시장을 찾아 노인복지관 등에 전달할 물품을 구입하며 상인과 인사하고 있다.

연합뉴스

