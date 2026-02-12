광주시교육청·학교 주차장 설 연휴 무료 개방

이미지 확대 광주시교육청. 닫기 이미지 확대 보기 광주시교육청.

광주시교육청은 귀성객과 지역민 주차 편의 지원을 위해 설 명절 연휴 관내 교육기관·학교 등 주요 교육시설 주차장을 무료 개방한다고 12일 밝혔다.개방 기간은 오는 14일부터 18일까지이며 시설은 시교육청과 동·서부교육지원청 등 행정기관 15곳, 일선 학교 127곳 등 총 142곳이다.광주 서구 화정동 시교육청 본청도 자주식 주차장 등 313면을 모두 개방한다.현재 공사 중인 학교와 기관은 안전사고 예방을 위해 개방하지 않는다.주차장 개방은 각 기관에서 개별 운영하므로 이용에 앞서 시교육청 누리집 공지사항 등에서 개방 시간 등을 확인해야 한다.시교육청은 주차장 이용 시 차량 전면에 비상 연락처 남기기, 시설물 훼손 금지, 쓰레기 무단 투기 자제 등 이용수칙 준수를 당부했다.