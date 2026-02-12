설연휴 제주공항 가장 붐비는 날은… 18일 9만명 ‘최대 혼잡’ 예고

13~18일 6일 동안 제주공항 이용객은 약 52만명

지난해보다 항공편은 10%, 이용객 15% 늘어나

입도객 24만 5000명… 전년대비 6.0% 증가 수치

중국 춘절 연휴 15일~23일 총 9일… 이틀 더 길어져

제주도·제주관광공사, 덕담·소원 댓글 이벤트 등 풍성

이미지 확대 한국공항공사 제주공항은 설 연휴 마지막 날인 18일 하루에만 9만명 안팎이 제주공항을 이용할 것으로 예측되면서 귀경 수요가 정점에 이를 것으로 전망했다. 사진은 제주공항 3층 출발장 모습. 제주 강동삼 기자 닫기 이미지 확대 보기 한국공항공사 제주공항은 설 연휴 마지막 날인 18일 하루에만 9만명 안팎이 제주공항을 이용할 것으로 예측되면서 귀경 수요가 정점에 이를 것으로 전망했다. 사진은 제주공항 3층 출발장 모습. 제주 강동삼 기자

이미지 확대 제주공항 1층 도착장 대합실에서 운영되는 메이플스토리 팝업스토어. 제주 강동삼 기자 닫기 이미지 확대 보기 제주공항 1층 도착장 대합실에서 운영되는 메이플스토리 팝업스토어. 제주 강동삼 기자

설 연휴 마지막 날인 18일 하루에만 9만명 안팎이 제주공항을 이용할 것으로 예측되면서 귀경 수요가 정점에 이를 것으로 보인다.11일 한국공항공사 제주공항에 따르면 설 연휴 기간인 13~18일 6일 동안 제주공항 이용객은 약 52만명으로 예상된다. 항공기는 총 2867편이 운항하며 하루 평균 478편, 이용객은 약 8만 7000명 수준이다. 지난해 설 연휴보다 항공편은 10%, 이용객은 15% 늘어난 수치다.특히 이용객은 16일(9만 434명)과 18일(9만 567명) 각각 9만명 안팎으로 가장 붐빌 것으로 예상된다.제주 입도객도 증가세다. 관광업계는 설 연휴 제주 방문객을 약 24만 5000명(전년대비 6.0% 증가) 수준으로 보고 있으며, 이 가운데 15일 하루에만 4만 6000명이 제주에 들어와 정점을 찍을 전망이다. 배편 이용객 역시 전년보다 17% 이상 늘어 해상 이동 수요도 확대되는 흐름이다. 올해 제주를 방문한 관광객 수가 100만명을 돌파하는 등 위축됐던 관광 수요가 점차 회복되고 있음을 방증한다.제주공항공사는 혼잡 최소화를 위해 13일부터 특별교통대책반을 가동해 공항시설 전반에 대한 특별 안전점검을 실시했다.또한 ▲신분확인대 추가 운영 ▲체크인카운터 및 출국심사대 조기 개장 및 확대 운영 ▲주차장 추가 확보(임시 700면) 및 안내 인력 확충 ▲체크인 카운터 탄력배정 등을 통해 이용객 불편을 최소화해 나가기로 했다.가족 단위 이용객들을 위한 메이플스토리 팝업스토어를 비롯해 민속놀이 체험행사 등 다양한 문화이벤트도 준비해 명절분위기를 한층 더할 전망이다.장세환 제주공항장은 “설 연휴를 앞두고 공항시설 안전점검을 마쳤으며, 연휴 기간 동안 안전관리 강화와 터미널 혼잡관리를 통해 국민이 안전하고편리하게 제주공항을 이용할 수 있도록 최선을 다 하겠다”고 말했다.제주도관광협회는 13일 제주국제공항과 제주항여객터미널에서 설 연휴 기간 제주를 방문한 국내·외 관광객을 대상으로 환영행사를 진행했다. 설 연휴를 맞아 제주를 찾은 관광객들에게 환영과 감사의 뜻을 담은 한국 전통 복주머니를 전달하며 새해 복을 기원하고, 전통 윷놀이 이벤트를 진행해 제주지역화폐 ‘탐나는전’을 증정한다.제주도와 제주관광공사는 설 연휴를 기점으로 외국인 시장 공략에 나섰다. 특히 일본은 지난해 12월 복항한 제주~후쿠오카 직항노선이 안정화될 수 있도록 해당 여행시장을 집중 공략할 계획이다.현지 소비자 팝업 이벤트를 시작으로, 규슈 여행박람회 참여 통한 홍보, 후쿠오카 지역 정보지인 ‘fanfan’에 제주 여행 특집 페이지 게재 등 일본 규슈·후쿠오카 지역에서 지속적으로 제주의 인지도를 높이는 프로모션을 추진한다.지난해 약 187만명(중국 158만 5000명, 대만 23만 3000명, 홍콩 4만 9000명)이 제주를 방문한 핵심 시장인 중화권 시장을 대상으로도 중국 최대 명절인 춘절(春節) 연휴를 맞아 공격적인 마케팅을 전개한다. 올해 춘절 연휴는 오는 15일부터 23일까지 총 9일간으로, 통상 7일 연휴보다 길어지면서 많은 중국인 관광객이 해외로 나갈 것으로 전망되고 있다.이에, 도와 공사는 춘절 연휴 기간 제주국제공항에서 한국관광공사와 함께 중화권 관광객 환영 부스를 운영한다. 부스에서는 중화권 관광객을 대상으로 한 이벤트를 통해 기념품을 증정하는 한편, 제주와의 약속을 홍보하고, J-스타트업과 연계한 DIY 체험 부스를 운영하는 등 다양한 프로그램을 시행한다.11일부터 호텔·편의점·카페·음식점 등 도내 알리페이 제휴 가맹점에서 다양한 할인 혜택을 받을 수 있는 프로모션을 중국 내 대형 SNS 채널인 ‘샤오홍슈, 웨이보’ 등을 통해 홍보할 예정이다.또한 11일부터 22일까지 비짓제주에서는 설날 덕담과 새해 소원 댓글 이벤트가 펼쳐진다. 도와 공사는 이벤트 참가자 중 추첨을 통해 기프티콘 등을 지급하는 가운데 제주 디지털 관광증인 ‘나우다’에 가입하면 당첨 확률을 높일 계획이다.