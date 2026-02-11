처지 비관 동반 자살하려다 아내 살해한 60대 검거

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

처지 비관 동반 자살하려다 아내 살해한 60대 검거

남인우 기자
남인우 기자
입력 2026-02-11 10:05
수정 2026-02-11 10:07
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

경찰에서 “자신도 죽으려고 했다”고 진술

.
.


자신들의 처지를 비관해 동반자살을 하려다 아내를 살해한 혐의를 받는 60대가 경찰조사를 받고 있다.

충북 보은경찰서는 살인 혐의로 A씨를 체포해 조사하고 있다고 11일 밝혔다. A씨는 지난 9일 보은군 보은읍의 한 모텔에서 아내 B(60대)씨에게 수면유도제를 먹인 뒤 목을 졸라 살해한 혐의를 받는다.

당시 A씨도 수면유도제를 먹은 것으로 알려졌다.

그는 경찰에서 “생활고에 시달렸는데 아내 건강까지 안 좋아 함께 수면유도제를 먹고 죽으려 했다”고 진술한 것으로 파악됐다.

A씨는 “아내가 숨진 것 같다”며 범행 다음 날 오전 8시쯤 119에 신고했다.

기초생활 수급자였던 A씨 부부는 자녀 없이 지내왔으며, 동반자살을 결심하고 범행 당일 모텔로 이동한 것으로 전해졌다.

A씨는 자신들의 장례 비용 명목으로 500만원을 지니고 있었다. 작성한 유서는 없었다.

경찰은 A씨를 상대로 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.
보은 남인우 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
A씨가 아내를 살해한 동기는 무엇인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로