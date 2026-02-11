오리 1만 5000마리 출하 앞둔 성주군 농장서 AI 항원 검출…정밀 검사 실시

이미지 확대 고병원성 AI·ASF 등 가축질병 확산…명절 방역 총력 (CG). 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 고병원성 AI·ASF 등 가축질병 확산…명절 방역 총력 (CG). 연합뉴스

경북 성주군 한 오리 농장에서 출하 전 검사 중 조류인플루엔자(AI) 항원이 검출돼 초동 방역 조치와 함께 정밀 검사가 진행되고 있다.11일 경북도 등에 따르면 전날 오후 6시쯤 성주군 선남면 한 오리 농장에서 실시된 출하 전 검사 과정에서 AI 항원이 발견됐다.해당 농장에서는 오리 1만 5000마리가 출하될 예정이었다.경북도는 초동 방역팀을 투입해 농장 일대 차량 진입 등 접근을 통제하고 시료를 채취해 AI 정밀 검사를 진행하고 있다.검사 결과는 이날 오전 중 나올 것으로 예상했다.도 관계자는 “정밀 검사 결과 고병원성으로 확인되면 살처분과 축산시설 등에 대한 일시 이동 중지 등 관련 조치가 이뤄질 계획”이라고 밝혔다.