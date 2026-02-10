HJ중공업, 선박 8척 거주구 대선조선에 위탁…지역 업체 상생

이미지 확대 유상철 HJ중공업 대표(두 번째 줄 왼쪽에서 7번째)와 권민철 대선조선 대표(두 번째 줄 왼쪽에서 8번째) 등 양사 임직원이 선박 데크 하우스(Deck House·거주구) 앞에서 기념 촬영을 하고 있다. HJ중공업 제공 닫기 이미지 확대 보기 유상철 HJ중공업 대표(두 번째 줄 왼쪽에서 7번째)와 권민철 대선조선 대표(두 번째 줄 왼쪽에서 8번째) 등 양사 임직원이 선박 데크 하우스(Deck House·거주구) 앞에서 기념 촬영을 하고 있다. HJ중공업 제공

HJ중공업은 유럽 선주사로부터 수주한 7900TEU급 친환경 컨테이너선 8척의 거주구(데크 하우스) 블록을 대선조선에 위탁 제작하고 있다고 10일 밝혔다.부산지역 대표 중형조선사인 양사가 선박 데크 하우스 제작을 통해 협력하는 것은 이번이 처음이다.데크 하우스는 선박의 조종실, 항해 장비, 선실과 사무실, 편의시설 등이 모여있는 상부 구조물이다. 긴 항해 기간동안 30여 명의 선원들이 이곳에서 생활한다. HJ중공업이 발주한 거주구는 10층 높이 건물과 비슷한 규모다.일반적으로 조선소에서 진행하는 대부분 블록 공정은 기능과 생산성에 초점을 맞추는데, 거주구는 조종 효율성과 선원의 생활 편의성까지 고려해야 한다. 특히 선박의 각종 제어 장비와 레이더, 방향계, 위성항법장치(GPS) 등 고가의 항해·통신 장비들을 탑재하는 블록이어서 각종 배관과 전선이 많이 들어가 제작 난도가 높다.HJ중공업은 거주구를 자체 제작해왔지만, 친환경 상선과 함정 등 특수선 건조에 이어 미 해군 MRO 사업 수주로 영도 조선소 내 작업장이 포화 상태에 이르자 핵심 업무에 집중하고, 생산 유연성을 높이기 위해 거주구 제작을 기술력이 검증된 대선조선에 맡겼다.HJ중공업이 지난해 발주한 거주구 8척 개 중 첫 번째 블록은 지난달 납품됐다. 거주구 내 전원 공급 및 주요 설비 작동을 확인하는 점등식도 무사히 마쳤다.HJ중공업 관계자는 “이번 거주구 외부 제작은 양사의 매출을 확대하는 등 다양한 지역경제 활성화 효과를 일으킬 컷”이라며 “앞으로도 역내 공급망을 활용한 협업을 확대해 동반 상승효과를 극대화하겠다”라고 밝혔다.