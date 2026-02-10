폐원 위기 어린이집 786곳 서울시 우선 지원 받는다

2년간 집중 지원, 시비 106억원 투입
경영진단 컨설팅 신규 130곳, 심화 20곳 지원
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
동행어린이집 운영 지원 및 개선 사항. 서울시 제공
저출생으로 인한 영유아 감소로 문을 닫을 위기에 처한 서울 어린이집이 올해 집중 지원을 받는다.
서울시는 폐원 위기에 놓인 어린이집의 운영 정상화를 위해 올해 ‘동행어린이집’ 지정을 기존 699곳에서 786곳으로 늘린다고 10일 밝혔다. 시는 연간 총 106억원을 투입해 지원에 나선다.
동행어린이집 지정 대상은 ▲정원충족률이 70% 미만이고 시설 간 직선거리가 200m 이상이거나 ▲정원충족률이 60% 미만이며 정원이 50명 미만인 어린이집이다. 폐원 시 지역 돌봄 공백이 우려되는 곳을 우선 선정한다.
동행어린이집 지원도 한층 강화한다. 동행어린이집으로 지정되면 2년간 경영 컨설팅, 교사 대 아동 비율 개선 우선 지원, 보조교사·대체교사 우선 지원 등을 받는데 올해는 컨설팅이 완료된 어린이집에 ‘심화 컨설팅’도 새롭게 실시한다. 환경개선비 지원 대상을 기존 민간·가정 어린이집에서 국공립어린이집까지 확대한다. 찾아가는 어린이집 발달검사도 우선 지원한다.
서울 내 폐원 어린이집 수는 동행어린이집 사업 시행 전에 비해 줄었다. 사업 첫해인 2024년 525곳을 시작으로, 지난해 699곳(누적)까지 지원을 늘린 결과 폐원 어린이집 수가 2023년 337곳에서 지난해 276곳으로 감소했다.
지원을 받은 폐원 위기 어린이집의 만족도도 높다. 컨설팅 내용과 컨설턴트에 대한 만족도는 5점 만점에 4.6점으로 나타났다. 서울의 한 어린이집 원장 A씨는 “작년에 적자 누적으로 폐원을 고민했는데 올해 다시 운영계획을 세우고 유지할 수 있겠다는 자신감이 생겼다”며 “동행어린이집 지정 후 ‘교사 대 아동 비율 사업’을 우선 지원받게 돼 운영난 해소에 큰 도움이 됐다”고 전했다.
최유희 서울시의원, 서울경찰 직장협의회로부터 감사패 수상
서울시의회 최유희 의원(국민의힘, 용산2)은 서울경찰 직장협의회로부터 경찰 복지 향상과 사기진작에 기여한 공로를 인정받아 감사패를 수상했다. 이번 감사패는 서울에서 근무하는 경찰관들의 복지 개선을 위한 예산 확보 노력과 지속적인 관심에 대한 감사의 뜻을 담아 전달됐다. 서울경찰 직장협의회는 최유희 의원이 평소 경찰 조직에 대한 깊은 애정과 관심을 바탕으로, 경찰관들의 근무여건과 복지 향상을 위해 적극적으로 역할을 해온 점을 높이 평가했다고 밝혔다. 특히 현장 경찰관들의 사기 진작과 안정적인 근무환경 조성에 실질적으로 기여한 점을 수상 사유로 설명했다. 그동안 서울시의회에서는 경찰 인력의 업무 강도 증가와 근무환경 개선 필요성이 지속적으로 제기돼 왔으며, 이에 따라 경찰 복지 예산의 안정적 확보와 제도적 지원의 중요성도 함께 강조됐다. 최 의원은 “시민의 안전을 최일선에서 책임지고 있는 경찰관들의 헌신과 노고에 비해 근무환경과 복지 여건은 여전히 개선이 필요한 부분이 많다”며 “앞으로도 현장 경찰관들의 목소리를 의정활동에 충실히 반영해 사기진작과 근무여건 개선으로 이어질 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다. 이어 “이번 감사패는 개인에 대한 평가라기
서울시의회 바로가기
마채숙 서울시 여성가족실장은 “동행어린이집 사업 성과가 나타나고 있는 만큼, 올해는 지원 규모와 내용을 한층 강화해 어린이집이 문을 닫지 않고, 아이와 부모가 안심할 수 있는 보육환경을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
동행어린이집 사업 후 폐원 어린이집 수는?