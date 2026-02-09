“강원특별법 3차 개정하라”…국회서 삭발한 김진태

강원도민 3000명 상경집회
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
김진태 강원도지사가 9일 서울 여의도 국회 본청 앞에서 열린 강원특별법 ‘3차 개정안’ 통과 촉구를 위한 국회 상경 도민 결의대회에서 삭발하고 있다. 2026.2.9 연합뉴스
강원도민들이 9일 ‘강원특별자치도 설치와 미래산업글로벌도시 조성을 위한 특별법’(이하 강원특별법) 3차 개정을 촉구하는 대규모 상경집회를 가졌다.
김진태 강원지사와 김시성 강원도의회 의장과 강원특별자치도 범국민추진협의회·강원도이통장연합회 회원, 도민 등 3000명은 이날 국회에서 결의대회를 갖고 강원특별법 3차 개정안 통과를 촉구했다. 결의대회에서 김 지사와 김 도의장은 삭발하며 강한 결기를 내비쳤다. 김 지사는 “이렇게 도민이 한자리에 모인 만큼 반드시 좋은 결과가 있을 것”이라며 “어제 3개 특별자치도 도지사들과 만나 힘을 보태기로 뜻을 모았다”고 말했다.
강원도의 자치권을 강화하고 규제를 푸는 40개 입법과제로 이뤄진 3차 개정안은 2024년 9월 발의됐으나 여야 정쟁 속 뒷전으로 밀려 17개월째 국회 상임위원회 문턱도 넘지 못하고 있다. 반면 시도 통합특별법안은 이달 국회에서 처리될 예정이어서 특별자치도 소외론이 나오고 있다.
이러자 대한민국특별자치시도 행정협의회는 지난달 21일 공동 성명을 내고 시도 통합특별법과 강원·전북·제주특별법, 행정수도 특별법을 함께 처리할 것을 요구했다. 또 지난 8일에는 행정협의회 소속 시도지사가 각각 입장문을 내고 특별자치시도에 대한 지원 대책을 요구했다. 김 지사는 “행정통합 인센티브인 20조원 지원은 재원 대책이 전혀 없어, 한정된 재원을 배분하는 과정에서 결국 다른 지자체가 피해를 볼 수밖에 없다”고 주장했다.
구미경 서울시의원, 제7기 예산정책위원회 2차 회의 참석… 재정정책 연구 본격화
서울시의회 기획경제위원회 구미경 의원(국민의힘, 성동구 제2선거구)은 지난 3일 개최된 제7기 예산정책위원회 전체회의에서 제1소위원회 위원으로 위촉됐다. 제7기 예산정책위원회는 ‘서울시의회 예산정책위원회 설치 및 운영에 관한 조례’에 따라 구성된 기구로, 구 의원을 포함해 서울시의회 의원 17명과 예산·재정 분야 전문가 8명 등 총 25명으로 구성됐다. 이날 회의에서는 향후 예산정책위원회 운영 방향과 소위원회 구성, 연구 주제 선정, 청년학술논문 공모전 주제 등에 대한 논의가 이뤄졌다. 체계적이고 전문적인 예산정책 운영을 위해 재정·지방자치 분야 외부 전문가를 포함한 3개 소위원회 구성안이 확정됐으며, 구미경 의원은 제1소위원회 위원으로 활동하게 됐다. 특히 청년학술논문 공모전과 관련해 소위원회별로 3~4개의 주제를 추천하고, 향후 최종 1개의 주제를 선정해 공모전을 추진하기로 의견을 모았다. 이를 통해 청년들의 정책 참여를 확대하고, 서울시 재정정책 발전에 기여할 수 있는 참신한 정책 아이디어를 발굴할 계획이다. 구 의원은 “서울시 재정은 시민 삶의 기반이 되는 중요한 분야인 만큼 책임감을 갖고 예산정책위원회 활동에 임하겠다”며 “재정정책의 실효성을 높
서울시의회 바로가기
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
9일 서울 여의도 국회 본청 앞에서 열린 강원특별법 ‘3차 개정안’ 통과 촉구를 위한 국회 상경 도민 결의대회에서 참석자들이 구호를 외치고 있다. 2026.2.9 연합뉴스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
강원특별법 3차 개정안의 현재 처리 상황은?