이철우 “대통령에 TK 행정통합 협조 요청”

이철우 경북도지사는 6일 “오늘 남부내륙철도 기공식에 참석한 이재명 대통령에게 대구·경북(TK) 행정통합에 대한 협조를 정중히 요청했다”고 밝혔다.이 지사는 이날 자신의 페이스북에 “대구·경북 행정통합은 7년 전부터 차근차근 준비해 온 우리 지역의 숙원이다”며 이같이 말했다.또 “대통령이 당 대표로 있던 2024년 12월 경북도청을 방문했을 때도 직접 이야기했고, 그때도 ‘그렇게 추진하는 것이 맞다’는 뜻을 밝혀 주었다”고 설명했다.이어 “이번에도 통합이 차질 없이 추진될 수 있도록 관심과 지원을 부탁했고, 대통령은 ‘경북이 먼저 시작했군요. 규정대로 하면 되잖아요’라고 말했다”고 전했다.이 지사는 “대구·경북은 그동안 많은 준비와 노력을 쌓아왔다”며 “행정통합은 단순한 행정 개편이 아니라 수도권을 넘어 세계와 경쟁할 수 있는 새로운 희망을 만드는 일이다”고 강조했다.그러면서 “무엇보다 우리 지역의 미래를 밝히고 청년들이 더 큰 꿈을 펼칠 수 있는 기반을 만드는 길이라고 믿는다”며 “도청과 도청 신도시도 이번 기회에 더욱 발전시켜 북부권을 포함한 지역 균형 발전을 확실히 이루겠다”고 덧붙였다.