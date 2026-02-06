“농촌 아이들도 영어로 술술”…고령군 ‘초등학생 원어민 영어교실’ 시행

이미지 확대
경북 고령군교육발전위원회는 지역 초등학생을 대상으로 ‘2026년 고령군 원어민 영어교실’ 1학기 과정을 운영한다고 6일 밝혔다.
고령군 원어민 영어교실은 외국인을 접할 기회가 드문 농촌지역에서 초등생들이 외국인과 친밀감을 유지하면서 실용 영어 능력을 기를 수 있도록 구성된 프로그램이다. 특히 참여 학생들은 수준별 수업을 통한 맞춤형 영어 회화 교육을 받게 된다.
이번 1학기 과정은 3월~6월 운영되며, 대가야교육원 본원과 다산원에서 수업이 진행된다.
수강생 모집은 온라인·오프라인 선착순이며, 온라인 신청의 경우 모집 안내문에 안내된 QR코드를 통해 가능하며, 오프라인 신청은 각 교육장소 방문으로 가능하다.
자세한 내용은 고령군교육발전위원회 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.
이남철 고령군수는 “원어민과의 자연스런 만남을 통해 영어에 대한 거부감을 줄이고, 언어를 효과적으로 습득할 수 있는 기회가 될 것으로 기대한다”고 말했다.
