인권위, 오영근·김학자·조숙현 인권위원에 임명

이미지 확대 국가인권위원회. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 국가인권위원회. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국가인권위원회는 6일 오영근 한양대 법학전문대학원 명예교수와 김학자 변호사, 조숙현 변호사가 신임 인권위원에 임명됐다고 밝혔다.인권위에 따르면 이재명 대통령은 오 교수를 상임위원(군인권보호관 겸임)으로 임명했다. 오 상임위원은 전날 퇴임한 김용원 상임위원의 후임으로, 인권위원후보추천위원회가 추천한 4명 가운데 선임됐다.오 상임위원은 국내 대표적 형법학자로, 인권 보장 원리를 중심으로 우리 법제와 실정에 맞는 독자적인 형법학의 이론과 실무를 발전시켰다는 평가를 받는다.김 변호사와 조 변호사는 각각 국민의힘과 더불어민주당의 추천 인사로, 지난해 11월 국회에서 선출돼 이날 임명됐다.이충상 전 상임위원의 후임으로 임명된 김 상임위원은 검사 출신으로, 한국여성변호사회 회장과 대한변호사협회 인권이사·부협회장 등을 지냈다.원민경 전 비상임위원 후임으로 임명된 조 위원은 민주사회를 위한 변호사모임 여성인권위원장, 이화여대 로스쿨 겸임교수 등을 지냈고 법무법인 원 파트너 변호사로 활동했다.인권위원회는 위원장 1명과 상임위원 3명, 비상임위원 7명 등 11명으로 구성된다. 임기는 3년이다.안창호 위원장을 비롯해 김학자 상임위원, 한석훈·이한별·강정혜 비상임위원 등 5명은 보수 성향으로, 이숙진 상임위원과 소라미·오완호·조숙현 비상임위원 등 4명은 진보 성향으로 분류된다. 김용직 비상임위원과 오영근 상임위원은 중도 성향으로 분류된다.