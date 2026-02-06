경남 양산 모텔 건물서 화재…투숙객 11명 대피

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
경남 양산 모텔 건물서 화재…투숙객 11명 대피

이창언 기자
이창언 기자
입력 2026-02-06 09:40
수정 2026-02-06 09:40
이미지 확대
경남 양산 한 모텔 건물 1층 노래방에서 지난 5일 오후 10시 9분쯤 불이나 소방관이 불을 끄고 있다. 경남소방본부 제공
경남 양산 한 모텔 건물 1층 노래방에서 지난 5일 오후 10시 9분쯤 불이나 소방관이 불을 끄고 있다. 경남소방본부 제공


경남 양산 한 모텔에서 원인을 알 수 없는 불이 나 투숙객들이 긴급 대피하는 일이 일어났다.

6일 경남소방본부에 따르면 지난 5일 오후 10시 19분쯤 양산 삼호동 한 4층짜리 모텔 건물의 1층에 있는 노래방에서 원인을 알 수 없는 불이 났다.

이 불로 1층 노래방 90㎡가 타는 등 소방 추산 3640만원 상당의 재산 피해가 발생했다.

당시 노래방은 영업하지 않아 사람이 없었고, 불길이 2~4층으로 번지지 않아 인명피해는 발생하지 않았다. 다면 연기가 확산하면서 모텔 투숙객 9명이 소방 당국에 의해 구조됐다. 이외 다른 투숙객 2명이 자력 대피하기도 했다.

소방 당국은 정확한 화재 원인을 조사 중이다.
양산 이창언 기자
