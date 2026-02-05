[포토] ‘화난 용산 주민’ 용산국제업무지구 부지 앞 근조화환

5일 서울 용산구 용산국제업무지구 공사장 인근에 정부의 1·29 공급 대책에 항의하는 근조 화환이 세워졌다.
해당 화환은 정부의 공급 대책에 반발한 용산구 주민들이 보낸 것으로 ‘원칙 없는 공급을 애도’ ‘용산이 우습나’ ‘국제업무지구가 국제망신지구가 되다니’ 등의 문구도 함께 적혀 있었다.
앞서 정부는 지난달 29일 ‘도심 주택공급 확대 및 신속화 방안’을 통해 서울 등 수도권에 주택 6만호 공급 계획을 발표했다. 이후 서울 용산국제업무지구(1만호), 노원구 태릉CC(6800호) 과천 경마장 및 방첩사 이전 부지(9800호) 등 공급 대상지에선 주택 과밀화에 따른 교통·기반시설 포화를 이유로 반대 움직임이 나타나고 있다.
김용호 서울시의원, ‘용산 미군기지 오염 확산 방지 정책 토론회’ 성공리 끝마쳐
서울시의회 도시안전건설위원회 부위원장으로 활동하고 있는 김용호 시의원(국민의힘, 용산1)은 지난 4일 서울시의회 별관 제2대회의실에서 ‘용산 미군기지 오염 확산 방지, 시민 건강 및 안전 보호를 위한 정책 토론회’를 개최했다. 이날 토론회에서는 용산 미군기지 일대 토양·지하수 오염 문제에 대한 전문가 의견과 관련 제도적 쟁점이 논의됐다. 이날 토론회에는 권영세·나경원 국회의원, 최호정 서울시의회 의장, 이성배 서울시의회 국민의힘 대표의원, 성흠제 서울시의회 더불어민주당 대표의원, 강동길 도시안전건설위원회 위원장 등이 영상 또는 서면 축사를 전하며, 용산 미군기지 오염 문제가 정파를 넘어 시민 건강과 안전 보호 차원에서 다뤄져야 할 사안이라는 데 뜻을 모았고, 용산구민 등 약 80여명이 참석했다. 김 의원은 개회사에서 “용산 미군기지는 국가 안보의 핵심적인 역할을 수행해 온 공간이었지만, 장기간에 걸친 기름 유출 등으로 토양과 지하수 오염 문제가 심각하게 제기돼 왔다”고 밝혔다. 이어 “앞으로는 보다 과학적이고 정밀한 조사 방법 도입, 오염 차단벽 구축, 다양한 토양 정화 공법 적용, 위해도 저감 조치와 예산 수립 등 구체적인 대응 방안 마련이 필요한 상
용산구에서는 오는 6일 김성철 용산구의회 의장 주관으로 국제업무지구 1만호 주택 공급 반대 주민 대책 회의가 열릴 예정이다.
