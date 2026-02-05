포도와인의 고장 영동군에 와인병 닮은 전망대 등장

4층 형태 50m 높이, 11일 개장해 연중 무료 운영

영동군이 건립한 와인전망대. 영동군 제공

충북 영동군은 영동읍 힐링관광지 내에 조성한 ‘영동와인전망대’가 오는 11일 개장한다고 5일 밝혔다.90억원이 투입돼 와인병 형태로 건립된 이 전망대는 4층 구조로 높이는 50m다.1층과 2층은 전시공간과 3층까지 걸어 올라갈 수 있는 슬로프와 계단 등으로 꾸며졌다. 3층에는 휴게 기능을 겸한 전망시설이, 4층에는 바닥이 유리로 된 조망시설이 자리 잡았다.엘리베이터도 설치돼 장애인들과 어르신들도 3층과 4층을 편하게 이용할 수 있다.전망대는 개장 후 연중 무료로 운영되며, 매주 월요일은 휴관한다. 운영시간은 오전 10시부터 오후 9시까지다. 점심시간인 낮 12시부터 1시간 동안은 운영하지 않는다.군은 주야간으로 안전관리 인력을 배치해 관람객 안내와 시설 모니터링을 병행할 계획이다. 또한 안전사고 예방을 위해 동시 입장 인원을 최대 50명으로 제한하고, 우천 등 기상 상황에 따라 탄력적으로 운영할 방침이다.군 관계자는 “전망대에 오르면 힐링관광지 전경과 영동의 자연경관을 한눈에 조망할 수 있다”며 “영동을 대표하는 관광 인프라가 될 것”이라고 기대했다.영동군은 전국 포도밭의 7.5%를 차지하는 포도 주산지다. 2005년 국내 유일의 포도·와인산업특구로 지정돼 국내 와인산업을 이끌고 있다.