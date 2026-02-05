대전 혼인율 증가 이유 있었다…‘결혼 장려금’ 수급자 2만 4123명

도입 첫 해 혼인 건수 53.2% 늘어 전국 최대

1명당 250만원, 15개월간 2만 4123명 수혜

대전시가 특·광역시 중 처음 청년 신혼부부에 ‘결혼 장려금’을 지원하면서 혼인율 증가를 견인하고 있다.5일 시에 따르면 올해 1월 말 기준 지원된 결혼 장려금이 2만 4123명으로 집계됐다. 대전은 2024년 10월 청년부 결혼 장려금 제도를 시행했다. 18~39세까지 청년이 대전에 주민등록을 두고 혼인 신고일을 포함해 6개월 이상 거주하면 1인당 250만원을 지원하고 있다. 부부가 요건을 충족하면 최대 500만원을 받는다. 장려금 신청도 혼인 신고일로부터 1년 이내면 가능하다.결혼 장려금 도입 후 혼인 건수가 증가하고 있다. 장려금 도입 전인 2023년 5212건이던 혼인 건수가 2024년 7986건으로 53.2% 증가해 전국 평균(14.8%)보다 크게 높았다. 대전만 보더라도 2024년 1~10월 6159건이던 결혼이 2025년 1~10월 6916건으로 1년 만에 12.3% 늘었다. 인구 1000명당 결혼 건수를 나타내는 조혼인율 역시 2024년 7.2%, 2025년 6.5%로 2년 연속 전국에서 가장 높았다.시는 별도의 소득·재산 요건 없이 나이, 혼인, 거주 요건만으로 지원하고, 지원 규모가 전국 최대 수준으로 청년층의 정책 체감도와 만족도가 높은 것으로 분석한다.시가 지난해 6월 9~19일까지 지원금을 받은 1016명을 대상으로 만족도를 조사한 결과 응답자의 96.0%가 “실질적인 도움이 되었다”고 평가했다. 장려금 사용은 가전·가구 구매(26.4%), 출산·육아 준비(25.5%), 결혼 비용(22%), 주거 마련(14.4%) 등에 사용해 결혼 초 경제적 부담을 줄인 것으로 나타났다. 응답자의 98.2%는 대전에 거주하고 있었다.시는 올해 총 340억원을 투입해 결혼 장려금을 지원할 예정이다. 신청은 대전 청년 포털에서 상시 접수하며 서류심사와 전용 계좌를 통해 지급한다.최영숙 대전시 여성가족청소년과장은 “결혼 장려금 등 청년 지원 정책 효과로 대전의 혼인율 1위와 청년 인구 증가가 통계로 입증되고 있다”며 “결혼 후 주거·양육 등과 연계해 청년이 머무르는 도시로 만들어 나가겠다”고 밝혔다.