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한전, 임시주총서 김재군 상임이사 선임

홍행기 기자
홍행기 기자
입력 2026-04-27 13:19
수정 2026-04-27 13:19
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부산울산본부장 역임…전력계통본부장 임명

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김재군 한전 전력계통본부장. 한국전력 제공
김재군 한전 전력계통본부장. 한국전력 제공


한국전력은 27일 전남 나주 본사에서 임시 주주총회를 열어 김재군 전 부산울산본부장을 상임이사로 선임하고, 전력계통본부장(부사장)으로 임명했다.

김재군 전력계통본부장은 수도전기공업고등학교와 경일대학교 전기공학과를 졸업했다. 1986년 한전에 입사하여 대구경북건설지사장, 대구본부 전력관리처장, 신송전사업처장, 부산울산본부장 등을 역임했다.

특히, 김 본부장은 국내 최초로 육지와 제주를 잇는 전압형HVDC(초고압 직류송전) 건설 사업을 성공적으로 완수하는 등 신송전분야의 전문성뿐만 아니라, 전력망 건설과 운영 전반의 현장경험을 바탕으로 미래 전력망 적기 구축을 이끌 적임자로 평가받고 있다.

광주 홍행기 기자
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