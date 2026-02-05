경북도, 노지 스마트팜 사과 교육·체험장 공모 선정

이미지 확대
안동에 조성될 사과 스마트팜 조감도. 경북도 제공
경북도는 농림축산식품부가 주관하는 ‘노지 스마트팜(사과) 교육·체험장 조성 사업’ 공모에 선정됐다고 5일 밝혔다.
이 사업은 스마트팜 전환을 희망하는 농업인을 전문 경영인으로 체계적으로 양성하기 위해 올해 처음 도입됐다.
도는 내년까지 안동시 임동면 망천리 일원에 18억원을 투입해 4.3㏊ 규모의 단계별 체험·교육장을 만들 계획이다.
1단계인 입문형 과원에서 묘목 정식부터 수형 구축까지 사과 생육 전반과 스마트팜 기본 개념을 익히고, 2단계 보급형 과원에서는 농가 현장에 즉시 도입할 수 있는 스마트팜 장비를 활용해 장비 운용 능력을 높이는 교육을 제공한다.
3단계 고급형 과원은 데이터 기반 정밀 관수·관비 시스템과 자연재해 방지 시설 등 최첨단 기술을 집약해 미래 스마트농업의 고도화 모델을 제시한다.
경북은 전국 사과 생산량의 62.2%를 차지하는 주산지다.
도는 안동(사과), 의성(마늘) 노지 스마트농업 시범단지 성과를 바탕으로 스마트농업 표준모델을 고추, 양파 등 다양한 품목으로 확대 적용할 계획이다.
박찬국 경북도 농축산유통국장은 “노지 스마트농업은 기후변화와 인력 부족이라는 농업의 구조적 문제 해결을 위해 꼭 필요한 사업”이라며 “이번 교육·체험장이 농가 소득 증대로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
