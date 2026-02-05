전북형 복지 주거정책 ‘반할주택’ 2단계 사업 추진

이미지 확대 장수군 반할주택 조감도. 장수군 제공 닫기 이미지 확대 보기 장수군 반할주택 조감도. 장수군 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전북도가 대표 주거 복지 정책인 ‘전북형 반할주택’에 참여할 시군 추가 공모에 돌입한다.전북도는 2026년 전북형 반할주택 2단계 사업 대상지 공모를 통해 도내 인구감소지역 2개 시·군, 총 200세대를 추가로 공급할 계획이라고 5일 밝혔다.전북형 반할주택은 지역 청년·신혼부부 주거 안정을 위해 반값 임대주택 공급하는 주거정책 모델이다.임대보증금을 최대 5000만원 무이자 지원하고, 월 임대료 50% 감면, 자녀 출산 시 월 임대료 전액 감면 등 혜택을 준다.또 10년 후 시세보다 저렴한 가격으로 우선 매수권도 부여한다.높은 주거비 부담으로 어려움을 겪는 청년층의 주거 안정을 도모하고 결혼과 출산을 장려하는 게 목적이다.도는 지난 2024년 장수군, 2025년 남원시·임실군 등 총 3개 시·군 320세대의 전북형 반할주택 1단계 선정된 지역에서 사업이 진행되고 있다.2027년 착공, 2030년 이후 순차적 준공이 목표다.올해 사업은 2월 6일부터 3월 20일까지 전북개발공사에서 공모 접수를 진행한 뒤, 3월 말 평가를 거쳐 대상 시군을 최종 선정할 계획이다.도는 이에 앞서 지난달 23일 시·군을 대상으로 사업설명회를 개최했다.최정일 도 건설교통국장은 “전북형 반할주택은 단순히 주거비를 낮추는 정책을 넘어, 청년과 신혼부부의 삶의 선택을 바꾸는 정책”이라며 “2단계 사업을 통해 더 많은 지역으로 확대해 청년이 머물고, 가정이 뿌리내리는 전북을 만들어 가겠다”고 말했다.