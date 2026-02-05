전북형 복지 주거정책 ‘반할주택’ 2단계 사업 추진

방금 들어온 뉴스

전북형 복지 주거정책 ‘반할주택’ 2단계 사업 추진

설정욱 기자
설정욱 기자
입력 2026-02-05 10:21
수정 2026-02-05 10:21
장수군 반할주택 조감도. 장수군 제공
장수군 반할주택 조감도. 장수군 제공


전북도가 대표 주거 복지 정책인 ‘전북형 반할주택’에 참여할 시군 추가 공모에 돌입한다.

전북도는 2026년 전북형 반할주택 2단계 사업 대상지 공모를 통해 도내 인구감소지역 2개 시·군, 총 200세대를 추가로 공급할 계획이라고 5일 밝혔다.

전북형 반할주택은 지역 청년·신혼부부 주거 안정을 위해 반값 임대주택 공급하는 주거정책 모델이다.

임대보증금을 최대 5000만원 무이자 지원하고, 월 임대료 50% 감면, 자녀 출산 시 월 임대료 전액 감면 등 혜택을 준다.

또 10년 후 시세보다 저렴한 가격으로 우선 매수권도 부여한다.

높은 주거비 부담으로 어려움을 겪는 청년층의 주거 안정을 도모하고 결혼과 출산을 장려하는 게 목적이다.

도는 지난 2024년 장수군, 2025년 남원시·임실군 등 총 3개 시·군 320세대의 전북형 반할주택 1단계 선정된 지역에서 사업이 진행되고 있다.

2027년 착공, 2030년 이후 순차적 준공이 목표다.

올해 사업은 2월 6일부터 3월 20일까지 전북개발공사에서 공모 접수를 진행한 뒤, 3월 말 평가를 거쳐 대상 시군을 최종 선정할 계획이다.

도는 이에 앞서 지난달 23일 시·군을 대상으로 사업설명회를 개최했다.

최정일 도 건설교통국장은 “전북형 반할주택은 단순히 주거비를 낮추는 정책을 넘어, 청년과 신혼부부의 삶의 선택을 바꾸는 정책”이라며 “2단계 사업을 통해 더 많은 지역으로 확대해 청년이 머물고, 가정이 뿌리내리는 전북을 만들어 가겠다”고 말했다.
설정욱 기자
