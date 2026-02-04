“교복 나눠 부담 줄이고 환경 지켜요” 송파구 ‘나눔교복 매장’ 상설 운영

2~3월 하루 평균 100여명 학생·학부모 방문
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
송파구 문정동에 위치한 ‘나눔교복 매장’ 외관. 송파구 제공
서울 송파구는 자원 재활용을 통한 환경보호와 나눔 문화 확산을 위해 ‘나눔교복 매장’(문정로 246)을 상설 운영하고 있다고 4일 밝혔다.
나눔교복 매장은 졸업생과 각 학교로부터 기증받은 교복 2000여점이 비치 돼 있다. 새 학년을 앞둔 2~3월에는 하루 평균 100명 이상의 학생과 학부모가 매장을 찾는다.
매장에 진열된 교복은 학교별·성별·계절별로 정리돼 있으며, 가격은 재킷 5000원, 셔츠·바지·치마·조끼·생활복은 3000원으로 책정됐다. 신입생은 물론 전학생이나 성장기 청소년 등 교복 착용 기간이 짧은 학생들에게도 실질적인 도움이 되고 있다.
송파구는 이러한 자원 선순환의 가치를 확산하기 위해 교복 외에도 비누, 천연수세미, 치약, 커피박 퇴비 등 친환경 재활용 제품을 매장에 함께 비치하고 있다.
이 매장은 환경단체인 ‘송파구 주부환경협의회’가 2012년부터 운영하고 있다. 협의회는 판매 수익의 일부를 여름철 지역 어르신을 위한 삼계탕 나눔과 겨울철 따뜻한 겨울나기 성금 기탁 등으로 지역사회에 환원하고 있다. 평일 오전 10시부터 오후 5시까지 운영되며, 주말과 공휴일은 휴무다.
서준오 서울시의원, 의정보고서 배부로 임기 4년 성과 적극 홍보
서울시의회 서준오 의원(더불어민주당·노원4)이 임기 4년의 성과를 담은 의정보고서를 제작하여 배부에 나섰다. 홍보 극대화를 위해 출근시간 지하철역과 상가 방문 배부 등 전통적인 방식과 함께 의정보고서를 고무줄로 지역구 대다수 세대 현관문 손잡이에 거는 색다른 방식으로 배부해 이목을 끌고 있다. 이번에 제작된 의정보고서에서는 남다른 경력과 확실한 실력을 갖춘 서 의원이 이루어낸 수많은 의정활동 성과를 확인할 수 있다. 서준오 의원은 우원식 국회의원 보좌관과 김성환 노원구청장 비서실장, 청와대 행정관, 더불어민주당 정책위원회 부의장 등을 역임했다. 의정보고서에는 노원의 도시경쟁력에 중요한 일자리 창출을 위한 기업 유치와 강남 접근성을 높이는 교통인프라 구축, 주거환경 개선을 위한 재건축·재개발 성과들이 주요하게 담겨 있다. 더불어 교통 보행 및 편의시설 개선과 여가문화 공간 확충, 업무·문화·복지시설 설치 등의 성과와 노원구 발전과 아이들의 학교 교육환경개선 예산 확보 성과까지 정리되어 있다. 서 의원은 가장 큰 성과로 광운대역세권개발과 현대산업개발 본사 유치, 800여개 바이오기업 유치를 위한 창동차량기지 개발 그리고 재건축·재개발을 위한 지구단위
서울시의회 바로가기
서강석 구청장은 “교복 나눔은 가계의 경제적 부담을 덜어주는 동시에 자원의 가치를 되새기는 의미 있는 정책”이라며 “앞으로도 구민들이 일상에서 환경보호와 이웃과의 나눔에 자연스럽게 참여할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
나눔교복 매장의 주요 운영 목적은?