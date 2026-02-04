부산 비닐하우스 작업장서 화재…50대 남성 1명 사망

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

부산 비닐하우스 작업장서 화재…50대 남성 1명 사망

정철욱 기자
정철욱 기자
입력 2026-02-04 14:17
수정 2026-02-04 14:17
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
부산 강서구 강동동 한 비닐하우스 작업장에서 4일 오전 8시 38분쯤 화재가 발생해 안에 있던 50대 남성 1명이 숨졌다. 부산소방재난본부 제공
부산 강서구 강동동 한 비닐하우스 작업장에서 4일 오전 8시 38분쯤 화재가 발생해 안에 있던 50대 남성 1명이 숨졌다. 부산소방재난본부 제공


4일 오전 8시 38분쯤 부산 강서구 강동동 한 비닐하우스에서 불이 났다.

불이 나자 21건의 신고가 접수됐으며, 출동한 부산소방재난본부는 오전 9시 19분쯤 진화를 완료했다.

화재를 진압하고 내부를 확인했을 때 작업장 관계자인 50대 A씨가 숨진 채 발견됐다.

이 비닐하우스는 프라이팬 나무 손잡이를 제작하는 작업장으로 쓰이고 있었다.

A씨는 불이 나자 직접 소화기로 진화를 시도하다 빠져나오지 못하고 연기를 마시고 숨진 것으로 추정된다.

A씨는 화재가 발생하자 진화를 시도하다 불이 번지는 바람에 빠져나오지 못한 것으로 추정된다.

경찰과 소방 당국은 정확한 화재 원인을 조사 중이다.
부산 정철욱 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
화재로 인한 인명피해 상황은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로