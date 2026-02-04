서천서 차량 노점상 덮쳐, 1명 심정지 1명 중상

이미지 확대 충남 서천군 서천읍 서천시장 사고 현장. 독자 제공 닫기 이미지 확대 보기 충남 서천군 서천읍 서천시장 사고 현장. 독자 제공

4일 오전 9시 33분쯤 충남 서천군 서천읍 서천시장 인근에서 70대 운전자가 몰던 차량이 후진하다 건물로 돌진하면서 노점상을 덮쳐 2명이 크게 다쳤다.경찰 등에 따르면 이날 스포츠유틸리티차(SUV)가 인도로 올라타 노점상을 덮치고 약국까지 돌진했다.이 사고로 약국 앞에서 야채 장사를 하던 70대 여성이 심정지 상태로 병원으로 이송됐다.함께 일하던 다른 70대 여성도 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌다.음주나 약물 운전 등 특이사항은 없는 것으로 확인됐다.운전자 A씨는 “브레이크를 밟았다”고 경찰에 주장한 것으로 전해졌다.경찰은 목격자 등을 상대로 자세한 사고 경위를 조사하고 있다.