동해선 개통 효과 톡톡…경북 영덕·울진군 관광객 증가 ‘뚜렷’

경북 영덕군 강구대게거리에서 군민들이 바가지요금 근절에 나서고 있다. 영덕군 제공
지난해 동해선 철도가 개통되면서 경북 동해안권 지자체를 방문한 관광객이 증가세를 보였다.
4일 영덕군에 따르면 지난해 영덕을 방문한 관광객은 전년(1001만 3415명) 대비 7.7% 늘어난 1087만 6688명을 기록했다. 특히 전년 대비 관광객 수 증가뿐만 아니라 체류시간(2.8%), 숙박 방문자 비율(8.2%), 관광 소비(17.5%) 등 관광산업의 질 또한 크게 향상됐다.
영덕군은 지난해 3월 경북 초대형산불이는 악재를 속에서도 동해중부선 완전 개통과 영덕–포항 고속도로 개통 등 광역 교통망이 크게 개선된 점이 영향을 미친 것으로 분석했다. 또한 관광 회복을 위해 시행한 다양한 신규 관광 프로그램 운영, 체류형 관광 정책 촉진 등을 펼쳐 효과를 본 것으로 풀이된다.
영덕군은 산불 피해 복구와 지역 관광 활성화를 도모하기 위해 ‘진달래 심기 투어’, 단체관광객 인센티브 지원, 관광택시 운영 등 관광객 편의 증진 정책을 추진했다.
지난해 울진군을 방문한 관광객 또한 2024년(801만 1717명) 대비 8.3% 늘어난 867만 8680명을 기록했다. 신용카드 데이터를 기반으로 한 내국인 관광소비액은 1118억 700만원으로, 2024년 대비 13.1%가 증가했다.
울진군 또한 지난해부터 동해중부선 철도를 이용한 방문이 가능해졌다. 이에 울진군은 철도연계상품 판매, 지역 내 교통편의성 확대, 야간관광 활성화 등 관광객 유치전을 펼쳐왔다.
영덕군 관계자는 “어려운 상황 속에서도 위기를 기회로 삼아 관광 체질 개선에 힘써온 노력이 가시적인 성과로 이어졌다”며 “앞으로도 지속 가능한 체류형 힐링도시로 자리매김할 수 있도록 다양한 정책을 지속적으로 추진해 나가겠다”라고 밝혔다.
