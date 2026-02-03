울산시, 내년 국가예산 4조원 목표… 사상 최대 규모 ‘도전’

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

울산시, 내년 국가예산 4조원 목표… 사상 최대 규모 ‘도전’

박정훈 기자
박정훈 기자
입력 2026-02-03 16:21
수정 2026-02-03 16:21
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

김두겸 시장, 3일 울산시청서 ‘2027년도 국가예산 확보 전략 보고회’ 주재

이미지 확대
김두겸 울산시장이 3일 오후 3시 시청 대회의실에서 ‘2027년도 국가예산 확보 전략 보고회’를 주재하고 있다. 울산시 제공
김두겸 울산시장이 3일 오후 3시 시청 대회의실에서 ‘2027년도 국가예산 확보 전략 보고회’를 주재하고 있다. 울산시 제공


울산시가 내년 국가예산 4조원 확보에 본격 나섰다.

김두겸 울산시장은 3일 오후 시청 본관 대회의실에서 ‘2027년도 국가예산 확보 전략 보고회’를 열어 총 4조원(국비 3조원과 보통교부세 1조원)을 목표로 정했다고 밝혔다. 이는 올해 확보한 국가예산 3조 7408억원(국비 2조 7754억원, 보통교부세 9654억원)보다 6.9% 많은 역대 최대 규모다.

시는 미래 성장 동력 확충을 위해 중앙정부 정책과 연계한 신규 사업 발굴, 지역 현안 해결을 위한 예산 확보에 행정력을 집중하기로 했다.

주요 신규 사업은 울산∼양산∼부산 광역철도 건설, 한국형 도심항공교통(K-UAM) 안전 운용체계 실증 기술 개발, 지역성장 기금 조성, 반구천 세계유산 체험·체류형 문화경관 조성 등이다. 계속 사업은 도시철도 1호선 건설, 울산외곽순환고속도로 건설, 조선해양특화 새싹기업 단지 조성, 카누슬라럼 경기장 건립, 반구대 일원 역사문화탐방로 조성 등이 포함됐다.

울산시를 비롯한 지자체는 오는 4월 말까지 중앙부처별로 내년도 국가예산을 신청할 예정이다. 중앙부처는 각 지자체의 예산안을 심의한 뒤 5월 말까지 기획예산처로 예산안을 제출한다. 이어 기획예산처는 9월 3일까지 정부 예산안을 편성해 국회에 제출한다.



김 시장은 “중앙정부 정책 기조에 맞는 사업 발굴과 발 빠른 사전 준비로 역대 최대 규모의 국비를 확보하도록 노력을 다할 것”이라고 밝혔다.
울산 박정훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
울산시가 내년 목표로 한 국가예산 총액은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로