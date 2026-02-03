“인큐베이터 없어요” 양수 터진 임신부 1시간 ‘뺑뺑이’…구급차서 출산

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

“인큐베이터 없어요” 양수 터진 임신부 1시간 ‘뺑뺑이’…구급차서 출산

남인우 기자
남인우 기자
입력 2026-02-03 15:44
수정 2026-02-03 15:50
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
119 구급차.
119 구급차.


출산이 임박한 임신부가 인큐베이터를 갖춘 병원을 찾다가 구급차에서 출산했다.

산모와 아이는 모두 건강한 것으로 전해졌다.

3일 충북도 소방본부에 따르면 전날 오전 8시 23분쯤 충주시 호암동에서 20대 임신부 A씨가 “양수가 터졌으니 도와달라”며 119에 신고했다. 10분 뒤 현장에 도착한 구급대는 유선 전화 및 스마트 의료시스템을 통해 병원 7곳과 연락을 시도했다.

임신 34주 차였던 A씨는 조산이라 인큐베이터가 있는 병원이 필요했다.

구급대는 오전 9시 28분 원주기독병원과 단국대병원 등에서 수용이 가능하다는 답을 받고 50㎞ 정도 떨어진 원주기독교 병원으로 향했다. 가까운 곳을 선택한 것이다.

하지만 출산이 임박했던 A씨는 오전 9시 38분 응급구조사 자격을 갖춘 구급대 도움을 받아 구급차 안에서 출산했다.

구급대는 오전 10시 11분 원주기독교병원에 도착해 환자를 인계했다.

도 소방본부 관계자는 “인큐베이터가 있는 병원을 찾느라 시간이 좀 걸렸다”며 “응급실 뺑뺑이와는 다른 사안”이라고 말했다.
충주 남인우 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
임신부가 구급차에서 출산하게 된 이유는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로