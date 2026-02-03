사랑의열매 회장에 윤여준 전 환경부 장관

사랑의열매 회장에 윤여준 전 환경부 장관

이현정 기자
이현정 기자
입력 2026-02-03 15:05
수정 2026-02-03 15:05
윤여준 전 환경부 장관이 사랑의열매 사회복지공동모금회 제12대 회장에 추대됐다. 사랑의열매 제공
윤여준 전 환경부 장관이 사랑의열매 사회복지공동모금회 제12대 회장에 추대됐다.
사랑의열매 제공


사랑의열매 사회복지공동모금회 제12대 회장에 윤여준(87) 전 환경부 장관이 추대됐다.

사랑의열매는 3일 임시 이사회를 열고 윤 전 장관을 신임 회장으로 만장일치 의결했다고 밝혔다. 임기는 5일부터 3년이다.

충남 논산 출신인 윤 회장은 단국대학교 정치학과를 졸업했다. 이후 동아일보와 경향신문에서 언론인으로 일하고, 1977년 주일본 한국 대사관 공보관을 시작으로 주싱가포르 한국 대사관 공보관, 국회의장 공보비서관, 대통령비서실 대변인 등 공보·외교 분야에서 근무했다.

1997년 환경부 장관을 지냈고, 제16대 국회의원과 여의도연구소장을 역임했다. 현재는 ‘윤여준정치연구원’ 원장과 글로벌사이버대학교 명예총장으로 활동하고 있다. 지난해 대선에서는 이재명 대통령의 선거대책위원회 상임총괄선대위원장을 맡았다.

이현정 기자
위로