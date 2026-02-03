‘100세 장수 축하’… 울산 울주군, 축하물품 지원

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

‘100세 장수 축하’… 울산 울주군, 축하물품 지원

박정훈 기자
박정훈 기자
입력 2026-02-03 11:07
수정 2026-02-03 11:07
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
울산 울주군청.
울산 울주군청.


“어르신 100세 장수 축하드립니다.”

울산 울주군이 올해 100세를 맞은 어르신에게 존경의 마음을 담아 장수 축하 물품을 지원한다고 3일 밝혔다.

군은 장수 어르신의 건강 증진과 복지 향상을 위해 ‘울주군 장수축하물품 지급 조례’를 제정, 지난해부터 100세 이상 어르신에게 장수 축하 물품을 지원하고 있다. 지난해에는 100세를 초과한 어르신을 포함해 총 26명에게 물품을 전달했다.

올해 지급 대상은 울주군에 1년 이상 주민등록을 두고 실제 거주하는 주민등록상 100세 장수 어르신이다. 물품은 전기밥솥, 이불세트, 카본·온수·욕창매트, 발마사지기, 공기청정기, 제습기, 세탁기, TV, 은수저 세트, 성인용 기저귀, 한우, 홍삼, 참기름 세트, 균형영양식 등으로 구성됐다.

신청은 주소지 읍면 행정복지센터를 방문해 접수하면 된다. 거동 불편으로 본인이 신청서를 제출하기 어려우면 보호자가 관련 서류를 지참해 대리 신청할 수 있다.
울산 박정훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
울주군이 100세 어르신 장수축하물품을 지원하기 시작한 연도는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로