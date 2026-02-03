‘100세 장수 축하’… 울산 울주군, 축하물품 지원

이미지 확대 울산 울주군청. 닫기 이미지 확대 보기 울산 울주군청.

“어르신 100세 장수 축하드립니다.”울산 울주군이 올해 100세를 맞은 어르신에게 존경의 마음을 담아 장수 축하 물품을 지원한다고 3일 밝혔다.군은 장수 어르신의 건강 증진과 복지 향상을 위해 ‘울주군 장수축하물품 지급 조례’를 제정, 지난해부터 100세 이상 어르신에게 장수 축하 물품을 지원하고 있다. 지난해에는 100세를 초과한 어르신을 포함해 총 26명에게 물품을 전달했다.올해 지급 대상은 울주군에 1년 이상 주민등록을 두고 실제 거주하는 주민등록상 100세 장수 어르신이다. 물품은 전기밥솥, 이불세트, 카본·온수·욕창매트, 발마사지기, 공기청정기, 제습기, 세탁기, TV, 은수저 세트, 성인용 기저귀, 한우, 홍삼, 참기름 세트, 균형영양식 등으로 구성됐다.신청은 주소지 읍면 행정복지센터를 방문해 접수하면 된다. 거동 불편으로 본인이 신청서를 제출하기 어려우면 보호자가 관련 서류를 지참해 대리 신청할 수 있다.