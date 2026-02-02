송파구, 설 앞두고 화재취약시설 특별점검

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
송파구, 설 앞두고 화재취약시설 특별점검

박재홍 기자
박재홍 기자
입력 2026-02-02 10:20
수정 2026-02-02 10:20
새마을시장·마천중앙시장·장지동 화훼마을 대상

서울 송파구 관계자가 장지동 화훼마을의 소방 안전장비를 점검하고 있다. 송파구 제공
서울 송파구 관계자가 장지동 화훼마을의 소방 안전장비를 점검하고 있다.
송파구 제공


서울 송파구는 설 연휴를 앞두고 지역 내 화재취약시설 대상 특별 점검을 실시한다고 2일 밝혔다.

이번 점검 대상은 인파 밀집 지역인 전통시장 ▲새마을 시장 ▲마천중앙시장 ▲장지동 화훼마을 일대 등 3곳이다. 구는 송파소방서, 한국전기안전공사, 한국가스안전공사 등과 합동 점검반을 구성해 분야별 전문 장비를 투입하고, 화재 위험 요인과 안전관리 현황을 점검한다. 26일에는 새마을 시장과 마천중앙시장의 합동점검을 실시했다.

유동 인구가 많고 각종 조리시설이 밀집한 전통시장은 화재감지기 및 가스 누출 경보기의 정상 작동 여부를 집중적으로 점검했다. 또 상인과 이용객을 대상으로 화재 예방 캠페인을 진행하고, 피난대피요령을 안내하는 등 화재로부터 안전성을 높였다.

화훼마을은 지난달 16일 실시한 구 자체 긴급 점검에 이어, 오는 4일 소방·전기·가스 전문가들과 함께 추가 정밀 현장 점검을 실시할 예정이다.

서강석 구청장은 “화재취약시설 대상 현장점검을 통해 안전관리체계 및 시설을 재정비하여 화재를 사전에 예방할 것”이라며 “앞으로도 구민의 생명과 재산을 지키는 것을 최우선으로 겨울철 화재에 철저히 대비해 촘촘한 사회 안전망을 구축해 나가겠다“고 말했다.
박재홍 기자
