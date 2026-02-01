서울 밤새 눈 폭탄… 출근 서두르세요

수도권 최대 10㎝ 쌓여 빙판 비상

이미지 확대 강원 태백시 태백산국립공원 일원에서 지난 1월 31일 ‘제33회 태백산 눈축제’가 열리고 있다. 2026.2.1 태백시 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원 태백시 태백산국립공원 일원에서 지난 1월 31일 ‘제33회 태백산 눈축제’가 열리고 있다. 2026.2.1 태백시 제공

2026-02-02

2일 수도권을 포함한 전국 대부분 지역에 많은 눈이 예보돼 출근길 교통 대란이 우려된다. 3일 눈이 그치면서 기온이 뚝 떨어졌다가 이후 평년보다 높은 기온을 회복할 전망이다.1일 기상청에 따르면 이날 밤부터 시작된 눈은 2일 새벽 전국으로 확대된다. 특히 수도권과 강원 내륙·산지에는 시간당 1~3㎝의 많은 눈이 내릴 전망이다. 예상 적설량은 강원 산지 15㎝ 이상, 충북 10㎝ 이상, 서울·인천·경기 3~10㎝ 등이다. 2일 아침 최저기온은 영하 10도~0도, 낮 최고기온은 영하 1도~영상 7도로 예보됐다. 영하권 날씨에 내린 눈이 얼어붙을 가능성이 커 빙판길 교통안전에 주의가 필요하다.3일 하루 날씨가 추워지지만 이후 주말까지 평년보다 높은 기온이 예상된다. 3일 아침 최저기온은 영하 13도~영하 2도까지 내려가며 중부 내륙을 중심으로 한파가 찾아오겠다.서울시는 2일 출근길 혼잡을 막기 위해 대중교통 출근 집중배차 시간대를 30분 연장해 9시 30분까지 운영한다고 밝혔다.