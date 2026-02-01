경찰, ‘색동원’ 특별수사단 구성…장애인 전담조사관 등 74명 인력

방금 들어온 뉴스

경찰, ‘색동원’ 특별수사단 구성…장애인 전담조사관 등 74명 인력

신융아 기자
입력 2026-02-01 13:37
수정 2026-02-01 13:37
경찰은 인천 강화도에 있는 장애인 시설 ‘색동원’에서 불거진 성폭력 의혹을 규명하기 위해 서울경찰청 내 득별수사단을 구성했다고 1일 밝혔다.
경찰은 인천 강화도에 있는 장애인 시설 ‘색동원’에서 불거진 성폭력 의혹을 규명하기 위해 서울경찰청 내 득별수사단을 구성했다고 1일 밝혔다.


경찰이 인천 강화도에 있는 중증 장애인 시설 색동원에서 불거진 장애 여성 성폭력 의혹을 규명하기 위해 특별수사단을 꾸렸다.

경찰청은 국무총리 긴급지시에 따라 지난달 31일 서울경찰청 내 ‘색동원 사건 특별수사단’을 구성했다고 1일 밝혔다. 특수단은 서울청 생활안전교통부장을 단장으로 2개 수사팀 27명과 장애인 전담 조사 인력인 10개 해바라기 센터 근무 경찰 47명, 성폭력 상담센터 등 외부 전문가로 구성됐다.

경찰은 “성폭력, 학대, 보조금 유용 등 관련 혐의를 신속·엄정하게 수사하고 피해자 보호와 지원에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

앞서 김민석 국무총리는 지난달 30일 색동원 장애 여성 성폭력 의혹 사건과 관련해 “국무총리실을 중심으로 범부처 합동 대응 태스크포스(TF)를 구성해 신속하고 철저하게 진상을 규명하라”고 긴급 지시했다.

색동원에서는 시설장 A씨가 시설에 거주하던 중증 장애 여성 전원을 성폭력 했다는 의혹이 제기됐다.



서울청은 지난해 5월 무렵 제보를 받아 입건 전 조사(내사)를 시작했으며, 지난달 강화군으로부터 받은 ‘인천 강화군 장애인 거주시설(색동원) 입소자 심층조사 보고서’를 토대로 수사를 벌이고 있다. 보고서에서는 여성 장애인 17명 전원과 퇴소자 2명 등 19명이 입은 피해 진술이 담긴 것으로 전해졌다.
신융아 기자
