종로구, 성균관대와 ‘종로청년창업센터’ 공동 운영

서울 종로구는 성균관대와 종로청년창업센터를 공동 운영한다고 30일 밝혔다.종로청년창업센터는 청년들의 도전과 성장을 뒷받침하기 위해 입주기업에 안정적인 창업 공간과 체계적인 보육프로그램을 제공하는 공간이다. 경희궁청사 2~층에서 독립 사무실과 개방형 좌석, 회의실, 공용공간 등을 지원한다.종로구는 지난 1일 성균관대학교와 협약을 맺고 인적·물적 자원을 공공재원과 연계해 창업 전반을 지원하기로 했다. 이를 통해 2028년 서울캠퍼스타운 신규 공모사업의 동력을 확보하는 목표다.종로구는 다음달 종로청년창업센터 입주기업을 모집한다. 대상은 대표자가 39세 이하인 예비창업자 또는 창업 7년 이내의 청년 기업이다. 1차 서류 심사와 2차 대표자 발표 평가를 거쳐 최종 입주기업을 선정한다.선정된 기업에는 사무공간 지원 외에도 각 분야 전문가의 맞춤형 멘토링, 투자유치 연계 프로그램을 제공한다. 대외 경쟁력 강화를 위한 창업경진대회 개최 등도 예정돼 있다.투자유치 연계는 성균관대 창업지원단이 주도하는 투자유치(IR) 프로그램을 지원하는 방식이다. 입주기업은 경영 현황과 재무 상태, 사업화 모델을 잠재 투자자에게 소개하고 자금 조달과 판로 개척의 기회를 모색하게 된다.정문헌 구청장은 “대학과 구청의 시너지가 청년들의 도전과 성장을 뒷받침하는 든든한 날개가 되어줄 것”이라며 “창업센터를 중심으로 청년 스타트업 1번지를 만들기 위해 아낌없는 지원을 펼치겠다”고 밝혔다.