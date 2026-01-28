대전 수소차 구매 보조금 3250만원 지원, 취약계층 20대 배정

올해 지원 규모 150대, 지난해까지 2011대 보급

대전시가 올해 수소 전기자동차(수소차) 구매 시 보조금 3250만원 지원한다.28일 시에 따르면 수송부문 대기환경 개선을 위해 올해 수소차 150대에 대해 구매 보조금을 지급할 계획이다. 시민과 법인에 130대, 취약계층·다자녀 등 우선순위 대상에 20대를 배정했다. 보조금은 대당 3250만원이다.지원 대상은 구매신청서 접수일 기준 30일 전부터 대전에 주소를 둔 18세 이상 시민과 구매신청서 접수일 현재 사업장 소재지가 대전인 법인·기업·단체 등이다.보조금 희망자는 28일부터 현대자동차와 구매 계약을 체결한 뒤 무공해차 통합누리집(www.ev.or.kr)에서 구매 지원신청서와 신청 자격별 증빙서류를 제출해야 한다.시는 구매 지원신청서가 접수된 순으로 보조금 지급대상자를 결정한 뒤 출고·등록이 완료되면 수소차 제조사에 보조금을 지급할 계획이다.대전의 수소충전소는 내달 1일 운영하는 유성구 금고 수소충전소를 포함해 모두 9곳이 설치됐다.박제화 대전시 경제국장은 “지난해 말 기준 2011대에 대해 수소차 구매 보조금을 지원했다”며 “지속적인 수소차 보급사업을 통해 대기환경 개선과 수소경제 활성화를 뒷받침할 계획”이라고 밝혔다.