울산항 기반 북극항로 전담 추진단 발족

방금 들어온 뉴스

울산항 기반 북극항로 전담 추진단 발족

박정훈 기자
박정훈 기자
입력 2026-01-26 17:26
수정 2026-01-26 17:26
26일 울산시청서 해양수산청 해양수산청·항만청 등 전문가 참여

울산시청.
울산시청.


울산시는 26일 시청에서 ‘울산항 기반 북극항로 시대 선도 전담(TF) 추진단’ 발족식을 개최했다.

추진단은 해운·항만·에너지·물류 관련 분야 관계기관인 울산해양수산청, 울산항만공사, 울산연구원, 울산과학기술원(UNIST), 한국해양수산개발원, 울산항만물류협회 전문가 등이 참여하는 실무형 협업 체계로 구성됐다.

이들은 북극항로와 관련한 울산항의 기능과 역할을 검토하고, 향후 정책과 사업 검토의 기초가 될 논의 방향을 공유한다.

이날 열린 첫 회의에서는 중앙정부의 북극항로 정책과 연계 가능한 울산항 발전 방향, 에너지·조선·항만 산업과 연계 가능성 등을 두고 자유로운 토론을 벌였다.

시는 분기별 정기회의를 중심으로 추진단을 운영하고, 소규모 실무 회의도 병행할 계획이다. 또 회의에서 논의된 내용을 토대로 중장기 과제 발굴을 단계적으로 추진할 예정이다.



시 관계자는 “이번 추진단 발족으로 북극항로 변화에 대응하는 울산항의 역할을 논의하는 장이 마련됐다”면서 “액체화물 최적 항만으로 성장시키는 데 행정력을 집중하겠다”고 밝혔다.
울산 박정훈 기자
광고삭제
위로