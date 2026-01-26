“잘가~ 20년 동안 반겨줘 고마웠어”…호랑이별로 떠난 청주동물원 ‘이호’

방금 들어온 뉴스

"잘가~ 20년 동안 반겨줘 고마웠어"…호랑이별로 떠난 청주동물원 '이호'

남인우 기자
남인우 기자
입력 2026-01-26 15:26
수정 2026-01-26 16:06
청주동물원에서 생활하던 호랑이 이호. 연합뉴스
청주동물원에서 생활하던 호랑이 이호. 연합뉴스


국내 최고령 호랑이로 알려진 ‘이호’가 세상을 떠났다.

청주동물원은 암컷 호랑이 ‘이호’가 지난 24일 정오쯤 생을 마감했다고 26일 밝혔다. 청주동물원은 사망원인을 노화로 인한 자연사로 추정하고 있다.

청주동물원은 공식인스타그램을 통해 “야생의 회복력으로 어쩌면 좋아질 수 있다고 생각했지만 낮 12시가 좀 넘어 이호의 심장이 멈췄다는 소식을 들었다”고 안타까움을 전했다. 이어 “20년 동안 다가와 반겨줘 고마웠고, 나이 든 몸을 수고롭게 해서 미안했다”며 “오랫동안 너를 기억할 게 친구 잘 가”라고 이호를 추모했다.

2006년 청주동물원에서 태어난 시베리아 호랑이 이호는 수컷 ‘호붐’, 암컷 ‘호순’과 함께 호랑이 삼 남매로 관람객들의 사랑을 받았다.

2023년 4월 호붐에 이어 이호까지 생을 마감하며 청주동물원에 있는 호랑이는 호순이가 유일하다.

청주동물원은 동물원 내 추모 공간에 이호의 명패를 걸어 시민들이 추모할 수 있게 할 예정이다.

김정호 청주동물원 진료사육팀장은 “호랑이 평균수명은 15년에서 20년 사이로, 이호는 국내 호랑이 가운데 최고령으로 알려져 왔다”며 “사람의 손으로 키운 호랑이다 보니 사람들과 매우 친밀했었다”고 회상했다.

시베리아 호랑이는 현재 국제자연보전연맹(IUCN)의 ‘적색목록’에 지정돼 국제적인 보호를 받고 있다. 개체 수는 560∼600마리에 불과하며 이 중 90％가 러시아 연해주와 하바롭스크 주 등에 서식한다.
청주 남인우 기자
